Die teuersten Verträge im US-Sport zum Durchklicken:

Die New York Yankees haben sich offenbar mit Star-Pitcher Gerrit Cole auf einen Rekord-Vertrag geeinigt.

Wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichten, soll der 29-Jährige für neun Jahre unglaubliche 324 Millionen Dollar einstreichen. Mit 36 Millionen Dollar pro Jahr ist es das höchste Jahresgehalt, das jemals für einen Free Agent gezahlt wurde. Damit stellt Cole die Bestmarke, die Stephen Strasburg nur einen Tag vorher mit seinem Mega-Vertrag mit den Washington Nationals aufstellte, in den Schatten.

Anzeige

Der Kontrakt soll eine No-Trade-Klausel und ein Opt-Out enthalten - das heißt, Cole könnte das Engagement nach fünf Jahren einseitig auflösen.

Obwohl die Yankees so tief in die Tasche greifen müssen, ist die Verpflichtung ein wahrer Coup. Cole stellte zuletzt mit 326 Strikeouts einen Franchise-Rekord auf und gehört definitiv zu den besten Pitchern der MLB. In der vergangenen Saison wurde er bei den Astros im Cy-Young-Voting für den besten Pitcher der American League knapp Zweiter hinter Teamkollege Justin Verlander.

Jetzt aktuelle MLB-Fanartikel kaufen - hier geht's zum Shop | ANZEIGE

Mit seinem Kontrakt stößt Cole weit in die Rangliste der teuersten Verträge aller Zeiten vor. SPORT1 zeigt die größten Deals der vier Top-Ligen im US-Sport.