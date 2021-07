Große Tour durch die Fußball-Republik: Preview-Veranstaltungen am Mittwoch, 11. August, in Mainz und am Donnerstag, 12. August, in Frankfurt am Main – bundesweit stehen bis Ende November 14 weitere Events in verschiedenen Städten auf dem Programm

SPORT1 Moderator Thomas Helmer: „Mit unserem neuen Bühnenprogramm kommen wir zu den Fußballfans in ganz Deutschland nach Hause – zum Auftakt ins Rhein-Main-Gebiet. Unser Publikum vor Ort kann sich schon jetzt auf leidenschaftliche, unterhaltsame, humorvolle Diskussionen und ganz viele Geschichten fürs Fußballherz freuen!“

Das Geschenk für Fußballliebhaber: Tickets ab sofort unter www.printyourticket.de/doppelpass oder Ticket-Hotline (Tel. 06073 722740) erhältlich

Frankfurt am Main l Mainz l Ismaning, 12. Juli 2021 – Der „Doppelpass“ ist eine Institution im deutschen Fernsehen – seit 25 Jahren die Talkbühne für die wichtigsten Akteure im deutschen Fußball. Ab August kommt der „Dopa“ endlich auch zu den Fans nach Hause – und macht als Bühnenprogramm bundesweit Station in zahlreichen Städten. Mit „Doppelpass on Tour“ startet die Sport1 GmbH in Kooperation mit der Event-Agentur S-Promotion Event GmbH ab kommendem Monat eine neue Event-Reihe. Thomas Helmer wird das Show-Format zur Kultsendung mit zahlreichen prominenten Gästen moderieren – von 2015 bis zum Abschluss mit dem „EM Doppelpass“ am gestrigen Sonntag moderierte er Deutschlands beliebtesten Fußballtalk im TV. Künftig wird er neben der Gastgeberrolle beim „Doppelpass on Tour“ auf SPORT1 neuer Moderator der DFB-Pokal-Liveübertragungen und zudem auch weiterhin den „Fantalk“ live aus dem Deutschen Fußballmuseum in Dortmund präsentieren. Die erste Preview-Show von „Doppelpass on Tour“ findet am Mittwoch, 11. August, im Frankfurter Hof in Mainz statt. Start ist um 20:00 Uhr. Tags darauf folgt am Donnerstag, 12. August, ab 20:00 Uhr das zweite Preview-Event im Jahrhunderthalle Club in Frankfurt am Main. Deutschlandweit sind in diesem Jahr von Anfang September bis Ende November weitere 14 Events in verschiedenen Städten geplant (siehe Tour-Übersicht unten). Tickets für die Veranstaltungen sind ab sofort unter www.printyourticket.de/doppelpass oder unter der Ticket-Hotline (Tel. 06073 722740) erhältlich.

Für SPORT1 Moderator Thomas Helmer ist der„Doppelpass“ im Laufe der Jahre „eine einzigartige und unverwechselbare Marke geworden“. Der Europameister von 1996 und Ex-Profi u.a. von Borussia Dortmund und Bayern München hat – zuerst als Experte und Nachfolger von Udo Lattek, anschließend als Moderator – unzählige außergewöhnliche Momente erlebt. Einige denkwürdige davon auch mit Uli Hoeneß, der gestern in seiner letzten Sendung ebenfalls live dabei war. „Mit unserem neuen Bühnenprogramm kommen wir zu den Fußballfans in ganz Deutschland nach Hause – zum Auftakt ins Rhein-Main-Gebiet. Unser Publikum vor Ort kann sich schon jetzt auf leidenschaftliche, unterhaltsame, humorvolle Diskussionen und ganz viele Geschichten fürs Fußballherz freuen!“

Auftakt-Shows in Mainz und Frankfurt mit prominenten Gästen

Zur Premiere des „Doppelpass on Tour“ begrüßt Thomas Helmer als Gäste am 11. und 12. August in Mainz undFrankfurt unter anderem „Doppelpass“-Experte Mario Basler, den früheren DFB-Pressesprecher Harald Stenger sowie Moderator und Comedian Johannes Scherer.

„Doppelpass on Tour“: Zeitreise mit ganz vielen „Geschichten fürs Fußballherz“

„Doppelpass on Tour“ nimmt die Fußballfans mit auf eine unterhaltsame Zeitreise durch die vergangenen Jahrzehnte: Mit Highlights aus dem deutschen Fußball, der Bundesliga und vielen amüsanten und skurrilen Anekdoten – auch aus der Historie des „Doppelpass“, seit 1995 im berühmten TV-Set unter Palmen am Münchner Flughafen die Bühne für die Protagonisten des deutschen Fußballs.

Im typischen „Doppelpass“-Ambiente – auch das berühmte Phrasenschwein ist natürlich mit von der Partie – begrüßt Thomas Helmer auf den jeweiligen Stationen prominente Gäste aus dem Fußball- und Showbereich, auch mit entsprechendem regionalen Bezug zum Veranstaltungsort. Mit ihnen wird er in dem rund zweistündigen Show-Programm leidenschaftlich und liebevoll über die schönste Nebensache der Welt plaudern: von nostalgischen Geschichten bis hin zu den aktuellen, heiß diskutierten Themen, die die Fußballnation mit ihren kolportierten 83 Millionen Bundestrainer:innen bewegen. Als Gast wird unter anderem auch Rudi Brückner, einer der Erfinder und erster Moderator des „Doppelpass“, bei einigen Terminen Teil der Runde sein.

Die Bühne für die Protagonisten des deutschen Fußballs: Von der Premierensendung bis hin zu den Auftritten von Hoeneß, Rummenigge, Beckenbauer, Watzke, Völler & Co.

Der „Doppelpass“ ist seit dem 3. September 1995 und damit seit mehr als 25 Jahren fester Bestandteil des Bundesliga-Geschehens: Moderator Rudi Brückner begrüßte damals zur ersten Sendung Wolfgang Golz (SPORT BILD), Rainer Holzschuh (kicker), Wilfried Wittke (Westfälische Rundschau) – und als Experte war bereits Udo Lattek dabei. Am Tag zuvor standen sich in der Bundesliga unter anderem 1860 und der FC Bayern im Derby gegenüber. Die „Roten“ gewinnen 2:0, Thomas Helmer spielt 90 Minuten durch. Der „Doppelpass“ hat sich seitdem zu einem der bekanntesten deutschen TV-Formate entwickelt. Von 1995 bis 2004 moderierte Rudi Brückner den Fußballtalk, danach elf Jahre lang Jörg Wontorra, ehe Thomas Helmer 2015 die Moderation übernahm. 1998 wird das „Phrasenschwein“ aus der Taufe gehoben. Motto: Keine Phrasen, sondern Klartext. Damals mussten die Gäste 5,- D-Mark pro Phrase bezahlen, heute sind es 3,- Euro. Seitdem folgten zahlreiche spektakuläre und denkwürdige Auftritte von Fußball-Legenden wie Franz Beckenbauer, Klubbossen wie Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge, Hans-Joachim Watzke, Rudi Völler oder Rudi Assauer. Pünktlich zum 25. Geburtstag des Formats erschien 2020 das Buch „Doppelpass: Geschichten rund um die Kultsendung“ im Verlag Die Werkstatt.

Entscheidend is‘ auf‘m Platz – das Geschenk für alle, die den Fußball lieben

Tickets für die Shows (Preise ab 28,85 Euro) sind ab sofort unter www.printyourticket.de/doppelpass oder unter der Ticket-Hotline (Tel. 06073 722740) erhältlich – als gelungene Geschenküberraschung für alle Fußballbegeisterten.

Die Veranstaltungstermine in der Übersicht:

Tag, Datum Uhrzeit Veranstaltungsort Mittwoch, 11. August Beginn: 20:00 Uhr Mainz, Frankfurter Hof Donnerstag, 12. August Beginn: 20:00 Uhr Frankfurt, Jahrhunderthalle CLUB Sonntag, 5. September Beginn 19:00 Uhr Bielefeld, Stadthalle Montag, 6. September Beginn 20:00 Uhr Düsseldorf, Savoy Theater Dienstag, 7. September Beginn 20:00 Uhr Siegburg, RHEIN SIEG FORUM Dienstag, 21. September Beginn 20:00 Uhr Nürnberg, Meistersingerhalle (Kleiner Saal) Dienstag, 5. Oktober Beginn 20:00 Uhr Dresden, Alter Schlachthof (Kleiner Saal) Mittwoch, 6. Oktober Beginn 20:00 Uhr Leipzig, Haus Auensee Samstag, 9. Oktober Beginn 20:00 Uhr Rastatt, BadnerHalle Sonntag, 10. Oktober Beginn 19:00 Uhr Freiburg, Paulussaal Montag, 15. November Beginn 20:00 Uhr Troisdorf, Stadthalle (Kleiner Saal) Dienstag, 16. November Beginn 20:00 Uhr Mönchengladbach, RED BOX am SparkassenPark Mittwoch, 17. November Beginn 20:00 Uhr Gelsenkirchen, Hans-Sachs-Haus Freitag, 26. November Beginn 20:00 Uhr Frankfurt, Zeltpalast im Deutsche Bank Park Samstag, 27. November Beginn 20:00 Uhr Frankfurt, Zeltpalast im Deutsche Bank Park Sonntag, 28. November Beginn 20:00 Uhr Frankfurt, Zeltpalast im Deutsche Bank Park

Ansprechpartner für weitere Informationen und Rückfragen:

Michael Röhrig | Mathias Frohnapfel

Communication

Sport1 GmbH

Münchener Straße 101g

85737 Ismaning

Tel. 089.96066.1210

Fax 089.96066.1209

E-Mail michael.roehrig@sport1.de

www.sport1.de