München I Hamburg I Ismaning, 21. Juni 2021 – Sommerpause, aber keine Pause vom hochkarätigen Fußball – dank der Match IQ: Die Full-Service Event- und Sportberatungs-Agentur, die zum SPORT1 MEDIEN Konzern gehört, organsiert den „Audi Football Summit“ – im Zuge dessen der FC Bayern München am Samstag, 24. Juli, in der Allianz Arena gegen Ajax Amsterdam antritt. Anstoß ist um 16:30 Uhr. Die Match IQ GmbH arbeitet als offizieller und langfristiger Partner bereits seit längerem mit Ajax Amsterdam, dem Testspielgegner des deutschen Rekordmeisters, zusammen.

Der „Audi Football Summit“ ist in die digitale „Audi Summer Tour“ eingebettet. Diese wird der FC Bayern in diesem Jahr erneut veranstalten. Vom 23. bis 31. Juli haben die Fans des deutschen Meisters rund um den Globus die Möglichkeit, die Vorbereitung der Mannschaft unter dem neuen Trainer Julian Nagelsmann in Echtzeit mitzuerleben. Das verbindende Motto 2021 lautet: „together we move“. Am 24. Juli bestreitet der FC Bayern in der Allianz Arena im Rahmen des „Audi Football Summit“ ein Testspiel gegen Ajax Amsterdam (Anstoß: 16:30 Uhr). Die Begegnung wird von Match IQ veranstaltet. Für den FC Bayern ist das Testspiel gegen den niederländischen Top-Klub, der in diesem Jahr den Meistertitel in der Eredivisie holte, ein wichtiger Prüfstein im Fahrplan Richtung Saisonstart. Ajax wird von Erik ten Hag, Ex-Trainer der zweiten Mannschaft des FC Bayern, gecoacht.

Nicholas MacGowan von Holstein, Geschäftsführer der Match IQ GmbH: „Der Audi Football Summit ist für uns eines der Highlights in der Saisonvorbereitung, und wir sind stolz, dieses Event am 24. Juli auszurichten, und damit die Erfahrung von Match IQ auf internationalem Parkett erneut unter Beweis zu stellen. Die Partie zwischen dem FC Bayern München und Match IQ-Partner Ajax Amsterdam weckt Erinnerungen an große Duelle der beiden Klubs und kann hoffentlich auch wieder vor Zuschauern ausgetragen werden.“

Jörg Wacker, Vorstand FC Bayern für Internationalisierung und Strategie: „Die Audi Summer Tour ist ein wichtiger Baustein unserer Internationalisierung. Im Mittelpunkt steht neben dem Spiel gegen Ajax Amsterdam der direkte Kontakt zu den Fans, denn wir wollen zusammen mit unserem Partner Audi durch die vielen Aktivitäten unseren Club, unsere Spieler und unsere Marke den Menschen auf der ganzen Welt so nahe bringen, wie es in diesen Corona-Zeiten möglich ist. Unsere Anhänger wissen bereits von der vergangenen Audi Summer Tour, dass sie sich auch diesen Sommer wieder auf viele spannende Inhalte freuen dürfen.“

Über die Match IQ GmbH

Die Match IQ GmbH, die seit August 2018 zum SPORT1 MEDIEN Konzern gehört, ist eine Full-Service Event- und Sportberatungs-Agentur. Ihre Kernkompetenz hat die 2013 gegründete Agentur mit Sitz in Hamburg, Ismaning und New York im Bereich Event-Konzeptionierung, -Organisation, -Medialisierung und -Vermarktung.

Match IQ berät als offizieller und langfristiger Partner nationale und internationale Topklubs aus der Bundesliga, Premier League, Eredivisie und der Liga NOS im Bereich Internationalisierung und Spieltags-Abwicklung sowie bei der Entwicklung, Akquise und Umsetzung von Freundschaftsspielen, Turnieren, Trainingslagern und Auslandsreisen. Match IQ greift auf ein internationales Netzwerk zurück und kreiert gemeinsam mit den Klubs und Sponsoren neue Ansätze, um wirtschaftliche Mehrwerte zu generieren. Die Agentur entwickelt darüber hinaus innovative Sportmarketing-Konzepte für Klubmarken, Verbände, Rechteinhaber und Sponsoren. Durch den erweiterten Aufbau einer Abteilung Events ist auch die Kreation neuer Events geplant – auch außerhalb des Fußballs – die aus einer Hand organisiert, medialisiert und vermarktet werden. Match IQ realisiert über seine Kernkompetenz Fußball hinaus seit 2018 auch Projekte in weiteren Sportarten und steht damit für ein breites Sport-Portfolio. www.match-iq.com