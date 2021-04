Ismaning, 23. April 2021 – Der FC Bayern München will in der UEFA Women’s Champions League zum ersten Mal in seiner Geschichte ins Endspiel einziehen: SPORT1 begleitet den FCB auf seiner historischen Mission und zeigt das Halbfinal-Hinspiel der Münchnerinnen gegen den FC Chelsea am Sonntag, 25. April, live ab 16:45 Uhr im Free-TV und im 24/7-Stream auf SPORT1.de , Oliver Forster kommentiert.

Wiedersehen mit Ex-Bayern-Spielerin Melanie Leupolz

Internationaler Härtetest für die Frauen des FC Bayern: In der Bundesliga marschiert der FCB vorneweg, in der Königsklasse wartet jetzt die höchste Hürde vor dem Finale. Die Münchnerinnen treffen in der Runde der letzten vier auf den FC Chelsea mit Ex-Bayern-Spielerin Melanie Leupolz sowie Star-Stürmerin Pernille Harder in starker Form. Das Team aus London setzte sich im Viertelfinale mit einer konzentrierten Leistung gegen den deutschen Meister VfL Wolfsburg durch. Die Chelsea-Defensive, besonders Torhüterin Ann‑Katrin Berger, ließ den VfL ein ums andere Mal verzweifeln. Indes beförderte der FC Bayern mit zwei Siegen den schwedischen Vertreter FC Rosengard aus dem Wettbewerb. Zuletzt standen die Bayern im April 2019 im Halbfinale der UEFA Women’s Champions League und scheiterten mit zwei 0:1-Niederlagen am FC Barcelona.

Die Sendezeiten auf den SPORT1 Plattformen:

Plattform Tag, Datum Uhrzeit Programm SPORT1 SPORT1.de Sonntag, 25. April 16:45 Uhr live UEFA Women’s Champions League Halbfinal-Hinspiel FC Bayern München - FC Chelsea

Ansprechpartner für weitere Informationen und Rückfragen:

Michael Röhrig I Mathias Frohnapfel

Kommunikation

Sport1 GmbH

Münchener Straße 101g

85737 Ismaning

Tel. 089.96066.1244

Fax 089.96066.1209

E-Mail mathias.frohnapfel@sport1.de

www.sport1.de