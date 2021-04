Weiteres starkes Ergebnis für Talkrunde: 410.000 Zuschauer (Z3+) im Schnitt verfolgen „Fantalk“ am Dienstagabend

Nächste Ausgabe des „Fantalk“ heute Abend live ab 20:15 Uhr parallel zu den Viertelfinal-Rückspielen von Dortmund und Liverpool

Ismaning, 14. April 2021 – Der Titelverteidiger FC Bayern fliegt aus der Champions League, das hochklassige Duell mit Paris Saint-Germain fesselt die Fans und beschert dem parallellaufenden „Fantalk“ eine starke Quote. Die Talkrunde auf SPORT1 sahen am Dienstagabend 830.000 Zuschauer (Z3+) in der Spitze, im Schnitt waren 410.000 Zuschauer (Z3+) dabei. Das ist der beste Wert seit 5. November 2019. In der SPORT1 Kernzielgruppe der Männer 14 bis 59 Jahre (M14-59) schalteten 120.000 Zuschauer den Talk mit Moderatorin Laura Papendick ein, was einem Marktanteil von 1,8 Prozent entspricht. In der Kategorie Marktanteil Gesamt lag der Wert bei 1,4 Prozent. Zudem generierten die Livestreams auf den digitalen SPORT1 Plattformen, Social-Media- und YouTube-Kanälen gute 91.000 Abrufe.

Im Deutschen Fußballmuseum im Dortmund diskutierte „Fantalk“ Moderatorin Laura Papendick am Dienstagabend mit Ex-Bayern-Star Mario Basler, dem früheren BVB-Profi Frank Mill, Thomas Wagner (RTL) und Comedian Matze Knop. Co-Moderatorin Jana Wosnitza band die Fans in die Runde mit ein und kommunizierte zusätzlich mit den TV-Zuschauern via Facebook und Twitter, dazu präsentierte Hartwig Thöne alle wichtigen Fakten zum aktuellen Geschehen auf dem Rasen. Neben dem Spiel des FC Bayern wurde auch über die Partie des FC Chelsea mit dem deutschen Trainer Thomas Tuchel gegen den FC Porto informiert, am Ende feierten die Londoner den Halbfinal-Einzug.

„Fantalk“ heute live ab 20:15 Uhr mit Fokus auf den Kampf von Borussia Dortmund ums Halbfinal-Ticket

Heute Abend live ab 20:15 Uhr richtet sich dann im „Fantalk“ der Fokus auf die Duelle Dortmund gegen Manchester City und FC Liverpool gegen Real Madrid. Liverpool mit dem deutschen Trainer Jürgen Klopp steht nach der 1:3-Pleite im Hinspiel enorm unter Druck. Moderatorin Laura Papendick begrüßt Ex-Bundesliga-Coach Peter Neururer, Ex-BVB-Profi Kevin Großkreutz, Comedian Markus Krebs sowie Alex Steudel (freier Journalist und Autor). Der „Fantalk“ ist neben der Ausstrahlung im Free-TV auf SPORT1 auch im Livestream auf den digitalen SPORT1 Plattformen und via Facebook Live zu sehen. Die besten Szenen und Talk-Momente sind zudem als Video-Clips abrufbar.

Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; VIDEOSCOPE 1.4, Marktstandard: TV, SPORT1 Medienforschung (vorläufige Zahlen)

