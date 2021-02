Großer DFB-Pokal-Abend auf SPORT1 startet am Dienstag, 2. März, bereits ab 17:30 Uhr: Alle Infos zum Duell zwischen Regensburg und Bremen im „DFB-Pokal Countdown“, Livespiel beginnt um 18:30 Uhr, unterhaltsame Nachberichterstattung mit „Mixed Zone – Die Volkswagen Tailgate Tour Live“ ab 20:30 Uhr

„DFB-Pokal Pur“ mit den ausführlichen Highlights aller Viertelfinal-Spiele am Donnerstag, 4. März, ab 21:30 Uhr auf SPORT1, „DFB-Pokal Analyse“ im Anschluss live ab 22:30 Uhr

Zahlreiche Highlight-Videos zudem auf den digitalen SPORT1 Plattformen verfügbar

Ismaning, 10. Februar 2021 – Der sechsmalige DFB-Pokalsieger Werder Bremen beim Zweitligisten Jahn Regensburg zu Gast – das Viertelfinale im DFB-Pokal startet live auf SPORT1 im Free-TV: Deutschlands führende 360°-Sportplattform überträgt am Dienstag, 2. März, den Aufritt des Bundesligisten beim Zweitligisten aus der Oberpfalz. Anpfiff für den großen DFB-Pokal-Abend auf SPORT1 ist bereits um 17:30 Uhr mit allen Infos zum Duell im „DFB-Pokal Countdown“. Die Übertragung des Livespiels beginnt um 18:30 Uhr. Live aus dem Jahnstadion Regensburg präsentieren die beiden Moderatoren Laura Papendick und Jochen Stutzky, Kommentator Markus Höhner und Experte Stefan Effenberg den langen Fußball-Abend auf SPORT1. Im neuen Format „Mixed Zone – Die Volkswagen Tailgate Tour Live“ steht unmittelbar nach Spielschluss ab 20:30 Uhr die Nachberichterstattung auf dem Programm. Hierzu begrüßen Moderator Maik Nöcker sowie Micky Beisenherz und Lucas Vogelsang prominente Gäste. Die ausführlichen Highlights aller Viertelfinal-Partien gibt es dann in „DFB-Pokal Pur“ am Donnerstag, 4. März, ab 21:30 Uhr zu sehen, im Anschluss rundet die „DFB-Pokal Analyse“ live ab 22:30 Uhr die Pokalwoche auf SPORT1 ab.

Der nächste große DFB-Pokalabend: „Underdog“ Regensburg will gegen Favorit Bremen weiter Geschichte schreiben

Der SV Werder Bremen erledigte seine Hausaufgaben im bisherigen Wettbewerb souverän und zog mit Siegen gegen Regionalligist Jena sowie die Zweitligisten Hannover 96 und Greuther Fürth ins Viertelfinale ein. Wie in der Saison 2004/2005 wollen die Bremer nun gegen Regensburg die nächste Runde erreichen, damals genügte dem amtierenden Pokalsieger ein 2:0-Erfolg durch Tore von Johan Micoud und Ivan Klasnic. Jahn Regensburg hofft indes darauf, seine überraschende Pokalserie fortzusetzen. Der Erfolg ist bereits jetzt historisch, denn der Klub steht zum ersten Mal überhaupt in der Runde der letzten Acht des Wettbewerbs. Der Jahn schaltete dafür Kaiserslautern (5:4), Wehen Wiesbaden (4:2) sowie den 1. FC Köln (6:5) aus – jeweils nach Elfmeterschießen.

SPORT1 bietet umfangreichste Berichterstattung zum DFB-Pokal im deutschen Free-TV

SPORT1 berichtet als Partner des DFB-Pokals ausführlich über den Wettbewerb, insgesamt stehen in der Pokalwoche inklusive dem Highlight-Format „DFB-Pokal Pur“ am Donnerstag, 4. März, ab 21:30 Uhr sowie der „DFB-Pokal Analyse“ am Donnerstag live ab 22:30 Uhr und dem „CHECK24 Doppelpass“ mit Fokus auf den DFB-Pokal acht Stunden Berichterstattung auf dem Programm (Sendezeiten in der Übersicht). Neu seit dieser Pokal-Saison ist das Format „Mixed Zone – Die Volkswagen Tailgate Tour Live“: Gastgeber Maik Nöcker lädt in jede Sendung auf SPORT1 tagesaktuelle Gesprächspartner ein. So gibt es beispielsweise die Spielzusammenfassung als Stand-up oder als Poetry Slam. Zudem wird das jeweilige Pokalduell mit Daten und Fakten unterhaltsam aufbereitet. Hinzu kommen Interviews und Interaktionen mit den Fans. SPORT1 zeigt in der laufenden Rechteperiode bis einschließlich der Spielzeit 2021/22 von der 1. Runde bis zum Viertelfinale je ein Topduell live.

Pokalfieber auch auf den digitalen SPORT1 Plattformen

Zusätzlich zur Free-TV-Abbildung präsentiert SPORT1 den DFB-Pokal auch umfassend auf seinen digitalen Plattformen: Über den kostenlosen Livestream des Topspiels auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps hinaus werden die Highlight-Videos der aktuellen Pokalspiele jeweils ab 0:00 Uhr auf SPORT1.de , in den SPORT1 Apps sowie auf dem SPORT1 YouTube Channel angeboten. Neben den Videos gibt es auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps eine Rundumberichterstattung zu allen Spielen in einem eigenen Pokal-Bereich. Im „SPORT1 Pokalblog“ wird die gesamte Pokalwoche multimedial mit allen relevanten News, Stimmen und Reaktionen aus dem Netz begleitet.

Spannende Hintergründe und Eindrücke zum DFB-Pokal liefert SPORT1 auch auf seinen Social-Media-Kanälen: Bei jedem Livespiel versorgt ein eigener Redakteur die Fans auf Facebook , Instagram und Twitter . Der SPORT1 Claim zum DFB-Pokal „#meinpokal – Zeit für Helden“ spiegelt sich in der plattformübergreifenden Berichterstattung wider, in der das persönliche Pokalerlebnis der Fußballfans im Fokus steht. Mit den Hashtags #meinpokal und #pokalfieber können sich auch die Fußballfans an der Diskussion über die einzigartigen Geschichten beteiligen, die der DFB-Pokal schreibt.

Die Sendezeiten zum Viertelfinale des DFB-Pokals auf den SPORT1 Plattformen:

Plattform Tag, Datum Uhrzeit Programm SPORT1 SPORT1.de Dienstag, 2. März 17:30 Uhr live DFB-Pokal Countdown SPORT1 SPORT1.de YouTube Dienstag, 2. März 18:30 Uhr live DFB-Pokal Jahn Regensburg – Werder Bremen Viertelfinale SPORT1 SPORT1.de Dienstag, 2. März 20:30 Uhr live „Mixed Zone – Die Volkswagen Tailgate Tour Live“ SPORT1 SPORT1.de Donnerstag, 4. März 21:30 Uhr DFB-Pokal Pur Highlights Viertelfinale SPORT1 SPORT1.de Donnerstag, 4. März 22:30 Uhr live DFB-Pokal Analyse

