Hochwertiger Online-Darts-Kurs unter akademie.sport1.de mit 16 Tutorial-Videos von Darts-Legende Raymond van Barneveld und weiterem umfangreichen Content

Raymond van Barneveld, fünfmaliger Darts-Weltmeister und Coach der „SPORT1 Akademie – Darts“ : „Es ist für mich eine große Freude und Ehre, mein Wissen aus mehreren Jahrzehnten in diesem Sport an Darts-Begeisterte weitergeben zu können.“

Pascal Damm: „Pünktlich zur Darts-WM launchen wir unsere neue ‚SPORT1 Akademie – Darts‘ und erweitern damit das digitale Produktportfolio von Deutschlands führender 360°-Sportplattform um eine E-Learning-Plattform.“

Tobias Drews, Head of Communications and Brand-Management WBSS AG: „Raymond van Barneveld war unser Wunschkandidat für dieses spannende Darts-Projekt. Zum einen wegen seines technisch perfekten Wurfstils und zum anderen, weil er sich selbst als mehrfacher Weltmeister nun wieder über die Q-School an die Weltspitze heranarbeiten muss.“

Ismaning, 15 Dezember 2020 – Die „SPORT1 Akademie – Darts“ – mit Raymond van Barneveld kann jeder zum Darts-Champion werden: Pünktlich zum heutigen Auftakt der Darts-WM startet die Sport1 GmbH ein neues E-Learning-Angebot unter akademie.sport1.de . Der umfassende Online-Darts-Kurs richtet sich an die Darts-interessierte Zielgruppe: vom Anfänger und Hobbyspieler mit dem Ziel, sich schnell zu verbessern, bis hin zum ambitionierten Spieler, der als Darts-Profi irgendwann selbst auf der legendären Bühne im „Ally Pally“ stehen will – so wie der fünfmalige Weltmeister Raymond van Barneveld. Zum reduzierten Startpreis-Special von 69,- Euro (statt regulär 99,- Euro) erhalten die Teilnehmer*innen Zugang zum exklusiven Membership-Bereich, in dem neben umfangreichen Tutorial-Videos mit van Barneveld weiterer hochwertiger Content abrufbar ist. Nach erfolgreichem Abschluss der „SPORT1 Akademie – Darts“ erhalten die Teilnehmer*innen ein von „Barney“ signiertes Teilnahmezertifikat. Die Darts-Legende teilt als Coach sein Wissen und begleitet die Teilnehmer der „SPORT1 Akademie – Darts“ auf dem Weg zum ersten Maximum, macht sie fit für Turniere und gibt wertvolle Einblicke in die Welt der Darts-Profis. Die „SPORT1 Akademie – Darts“ hat die Sport1 GmbH gemeinsam mit der WBSS AG entwickelt – beide Unternehmen gehören zur Highlight-Gruppe. Als produktionstechnischer Dienstleister ist zudem mit der PLAZAMEDIA GmbH ein weiteres Konzernunternehmen involviert. Maßgeblich am Projekt beteiligt ist dabei unter anderem Tobias Drews, der neben seinem Box-Engagement in den vergangenen Jahren auch viele Darts-Übertragungen auf SPORT1 als Kommentator begleitet hat.

Raymond van Barneveld, fünfmaliger Darts-Weltmeister und Coach der „SPORT1 Akademie – Darts“: „Es ist für mich eine große Freude und Ehre, mein Wissen aus mehreren Jahrzehnten in diesem Sport an Darts-Begeisterte weitergeben zu können. Ich glaube, dass Interessierte jeder Spielstärke, ob Anfänger oder Fortgeschrittene, von diesem Kurs profitieren werden. Mein Versprechen an Neueinsteiger: Ich helfe euch dabei, euer erstes Maximum, also die 180 Punkte zu werfen. Ich war Postbote und hatte den Traum, einmal Darts-Weltmeister zu werden. Nun stehen fünf WM-Titel in meiner Vita. Das beweist: Mit den richtigen Tipps und der passenden Einstellung ist einiges möglich.“

Pascal Damm, Mitglied der Geschäftsleitung der Sport1 GmbH und zuständig für den Aufbau digitaler Produkte: „Pünktlich zur Darts-WM launchen wir unsere neue ‚SPORT1 Akademie – Darts‘ und erweitern damit das digitale Produktportfolio von Deutschlands führender 360°-Sportplattform mit Abo-basierten Tutorials und E-Learning Plattformen. Wir starten mit unserem kommenden Highlight-Thema Darts. Der Claim unseres sehr hochwertigen Angebots lautet ‚Trainiere mit den Besten‘: Mit Raymond van Barneveld als Coach profitieren die Teilnehmer des exklusiven Online-Kurses von den wertvollen Erfahrungen des fünfmaligen Darts-Weltmeisters, der nicht nur wegen seiner großen sportlichen Erfolge zu den populärsten Stars in der Geschichte dieser Sportart gehört.“

Tobias Drews, Head of Communications and Brand-Management WBSS AG: „Raymond van Barneveld war unser Wunschkandidat für dieses spannende Darts-Projekt. Zum einen wegen seines technisch perfekten Wurfstils und zum anderen, weil er sich selbst als mehrfacher Weltmeister nun wieder über die Q-School an die Weltspitze heranarbeiten muss. Damit geht er genau denselben Weg, den unsere ambitionierten Akademie-Teilnehmer anstreben, und kann authentisch davon berichten.“

Von der richtigen Materialauswahl bis hin zur optimalen Vermarktung als Darts-Profi

In insgesamt 16 Videos mit einem Gesamt-Umfang von rund vier Stunden erfahren die Teilnehmer der „SPORT1 Akademie – Darts“ alles Wichtige aus der Welt der Pfeile: Wie starte ich mit dem Darts? Wie kann ich mich als Hobbyspieler verbessern? Und welche Tricks haben die Profis? Diese und weitere Fragen beantwortet der fünfmalige Darts-Weltmeister Raymond van Barneveld, der bis heute zu den erfolgreichsten Spielern aller Zeiten gehört. Im vergangenen September hat „Barney“ zudem überraschend sein Comeback angekündigt. Der Niederländer will im kommenden Januar bei der Q-School der PDC antreten, um sich die Tourkarte und damit die Chance auf die erneute Teilnahme bei großen Turnieren zu erspielen. Damit geht van Barneveld selbst noch einmal den Weg, den auch erfolgreiche Teilnehmer der „SPORT1 Akademie – Darts“ einschlagen können. Im Rahmen des Online -Kurses wird jeder relevante Aspekt des Darts-Sports beleuchtet: Angefangen mit der Auswahl des richtigen Materials, über die Grundlagen des perfekten Wurfs und des optimalen Trainings bis hin zu psychologischen Tricks im Wettkampf und der richtigen Vermarktung als Darts-Profi.

Der Zugang zum exklusiven Membership-Bereich der neuen „SPORT1 Akademie – Darts“ ist unter akademie.sport1.de zunächst zum reduzierten Startpreis-Special von 69,- Euro (regulär 99,- Euro) erhältlich – zur Darts-WM und als passendes Weihnachtsgeschenk für Darts-Fans.

Ansprechpartner für weitere Informationen und Rückfragen:

Michael Röhrig I Martin Rösch

Kommunikation

Sport1 GmbH

Münchener Straße 101g

85737 Ismaning

Tel. 089.96066.1233

Fax 089.96066.1209

E-Mail martin.roesch@sport1.de

www.sport1.de