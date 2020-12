Neues Podcast-Dashboard auf der Startseite der SPORT1 App sowie eigener Menüpunkt, der User zu allen Formaten der SPORT1 Podcast-Familie führt

Uneingeschränkter Hörgenuss auch während der App-Nutzung durch nutzerfreundliche Audio-Player-Integration

„Fever Pit’ch“ bereichert SPORT1 Podcast-Familie: Die kommenden Folgen des Podcasts von SPORT1 Chefredakteur Pit Gottschalk ab sofort auch auf podcast.sport1.de und in der SPORT1 App abrufbar

Ismaning, 7. Dezember 2020 – Die volle Ladung Sport aufs Ohr – ab sofort auch in der SPORT1 App: Die SPORT1 Podcast-Familie ist jetzt mit einem eigenen Bereich in der SPORT1 App integriert. User finden die neuesten Folgen der inzwischen 16 Formate dabei in einem eigenen Podcast-Dashboard, das prominent auf der Startseite der App platziert ist. Die gesamte Podcast-Familie von SPORT1 ist zudem unter einem eigenen Menüpunkt direkt abrufbar. Damit haben alle Podcast-Hörer ab sofort eine zentrale Anlaufstelle für ihre Lieblings-Formate. Neu ist auch die nutzerfreundliche Audio-Player-Integration, die vor allem durch den Mini-Player eine besonders einfache Handhabung ermöglicht. Darüber hinaus bietet SPORT1 seinen Usern zukünftig einen uneingeschränkten Hörgenuss: So können die Podcasts auch während der App-Nutzung, zum Beispiel beim Lesen eines Artikels, parallel abgespielt werden.

Wer seine Podcast-Nutzung mittendrin unterbrechen muss, kann dank des neuen „Weiter hören“-Features später genau an dem Punkt wieder einsteigen, an dem er das Hören beendet hat. Zuletzt können User sich den Podcast-Bereich in der SPORT1 App auch als Favoriten einspeichern, um ihn beim Aufrufen der App schnell und einfach über den Sportarten-Tab zu erreichen. Alle Neuerungen sind ab der App-Version 10.72.1 verfügbar, die kostenlos für Android bei Google Play™ und für iOS im App Store heruntergeladen werden kann.

„Fever Pit’ch“ bereichert SPORT1 Podcast-Familie

Im „Fever Pit’ch“-Podcast spielen SPORT1 Chefredakteur Pit Gottschalk und Malte Asmus, Chefredakteur von meinsportpodcast.de, den verbalen Doppelpass. Der Podcast verlängert den „Fever Pit’ch“-Newsletter von Pit Gottschalk, in dem er werktäglich um 6:10 Uhr pointiert in einem Leitartikel das Fußballthema des Tages kommentiert und Links zu den besten Fußballgeschichten national und international liefert. Malte Asmus und Pit Gottschalk hören genau hin, wenn die deutschsprachigen Fußballpodcaster auf Sendung gehen und geben einen Überblick über die spannendsten Meinungen zu aktuellen Themen. Dazu laden sie auch regelmäßig Gäste aus der Podcast- und Fußballszene ein. Ab sofort ist „Fever Pit’ch“ Teil der SPORT1 Podcast-Familie: Die neuen Folgen gibt es somit immer donnerstags auf podcast.sport1.de und in der SPORT1 App sowie auf den gängigen Podcast-Plattformen.

Die volle Ladung Sport aufs Ohr: Die Podcast-Familie von SPORT1

Die im September 2019 gestartete SPORT1 Podcast-Familie umfasstaktuell 16 Formate,die neben der SPORT1 App auf podcast.sport1.de und den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer und Podigee abrufbar sind. „Lieber Fußball“ ist das Talk-Format: SPORT1 Kolumnist Tobias Holtkamp spricht mit prominenten Gästen aus der Fußballszene einmal im Monat über ihre Liebe zum Fußball. In „Flutlicht an. Im Gespräch mit der Wortpiratin“ stellt Journalistin und Autorin Mara Pfeiffer Menschen in den Mittelpunkt, die im schnelllebigen und lauten Fußballgeschäft oft zu wenig im Rampenlicht stehen.Beim Dritte Liga-Podcast „Audiobeweis“ treffen sich SPORT1 Kommentator Markus Höhner, die Moderatoren Thomas Wagner und Tobias Schäfer sowie Redakteur Yannick Bakic jede Woche in Köln und sprechen über die kleinen und großen Geschichten aus der traditionsreichen Dritten Liga. In „Anstuss. Der Fußballpodcast“ präsentierendie Reporter Fabian Wittke und Michael Augustin aktuelle News und Themen aus dem Fußball mit Fachwissen – aber vor allem auch mit viel Witz, Wortspielen und Stimmen-Imitationen. In „König Fußball – Darauf kannst du wetten!“ dreht sich bei Hartwig Thöne und Colin Clegg alles um das Thema Wetten, sie liefern dabei alle wichtigen Infos zum aktuellen UEFA Champions League-Spieltag.

Für den Interview-Podcast „Sag mal“ trifft SPORT1 Kommentator Daniel Höhr alle zwei Wochen Profisportler, mit denen er über ihre Geschichte, Wendepunkte in ihrer Biografie sowie Begegnungen und Erfahrungen, die sie verändert und geprägt haben, spricht. Im eSports-Podcast „Flex Pick“ blickt Florian Merz, Head of Content eSports bei SPORT1, hinter die Kulissen der eSports-Welt und erklärt ihre Faszination. „Das SPORT1 Corona Update“ liefert die wichtigsten Informationen zur Corona-Pandemie und deren Auswirkungen auf den Sport. Moderator Daniel Höhr spricht zudem mit prominenten Sportlern über ihren Umgang mit der Corona-Krise, geplatzte Olympiaträume und sportliche Existenzen. „Shorts – Strandpunkte mit Julius Brink“ ist der Beachvolleyball-Podcast mit Olympiasieger Julius Brink. Ein Mitglied der SPORT1 Familie ist auch der Sportbusiness-Podcast „Spuzziness. Der Sportbusiness Podcast mit Kim Scholze“, in dem Kim Scholze, Expertin für Outdoor- und Nachhaltigkeitsthemen bei der ISPO, sich mit verschiedenen Sportbusiness-Protagonisten über die wichtigsten aktuellen Branchenthemen unterhält. Nach jeder Runde im DFB-Pokal treffen sich die MML-Podcaster Maik Nöcker, Micky Beisenherz und Lucas Vogelsang zu „Mixed Zone – Die Volkswagen Tailgate Tour Live“ und sprechen über die Spiele, hinzu kommen Interviews und Interaktionen mit den Fans.

Auch die Podcast-Versionen des populärsten deutschen Fußballtalks „Der CHECK24 Doppelpass“ mit Thomas Helmer, des beliebten Instagram-Formats „Split It!“ mit Lisa Ramuschkat, des „Volleytalks“ mit den Moderatoren Katharina Hosser und Daniel Höhr sowie der „SPORT1 News“ gehören zur SPORT1 Podcast-Familie. Weitere Infos zu den Podcasts und alle bereits veröffentlichten Folgen zum Nachhören gibt es auf podcast.sport1.de .

Ansprechpartner für weitere Informationen und Rückfragen:

Michael Röhrig I Natalie Raida

Kommunikation

Sport1 GmbH

Münchener Straße 101g

85737 Ismaning

Tel. +49 (0) 89 96066 1212

Fax +49 (0) 89 96066 1209

E-Mail natalie.raida@sport1.de

www.sport1.de