Geänderter Spielplan bei der Darts-WM führt zu umfangreichen Anpassungen der Sendezeiten: Start der Sessions jetzt bereits um 13:00 Uhr und um 19:00 Uhr, SPORT1 ergänzt großflächige Liveberichterstattung im Free-TV mit zusätzlichen Countdown- und Analyse-Sendungen zwischen den Sessions

Ansetzungen der Darts-WM stehen fest: WM-Auftakt am Dienstag, 15. Dezember, live ab 19:00 Uhr mit Titelverteidiger Peter Wright. Erstrundenduell von Max Hopp mit Countdown am Mittwoch, 16. Dezember, live ab 18:45 Uhr. Am Samstag, 19. November, mögliches Zweitrundenduell von Hopp live ab 13:00 Uhr und erster Auftritt von Nico Kurz live ab 19:00 Uhr auf SPORT1

Bewährtes On-Air-Team bei Darts-WM mit den Moderatoren Hartwig Thöne und Jana Wosnitza, Kommentator Basti Schwele und den Experten Robert Marijanovic, Martin Schindler und Werner von Moltke

Die #DartsWM auf den digitalen SPORT1 Plattformen: SPORT1 zeigt komplettes Turnier mit allen Sessions in voller Länge im kostenlosen Livestream auf YouTube und Facebook , ausgewählte Livestreams auch auf SPORT1.de , digitale Rundum-Berichterstattung auf SPORT1.de , den Social-Media-Kanälen von SPORT1 und in der SPORT1 App

Ismaning, 10. Dezember 2020 – Der finale Countdown zum Pfeile-Spektakel im „Ally Pally“ läuft: Am kommenden Dienstag startet endlich die Darts-WM und SPORT1 ist wie gewohnt mittendrin. Durch den geänderten Spielplan haben sich umfangreiche Anpassungen der Sendezeiten ergeben: Die jeweiligen WM-Sessions starten nun bereits um 13:00 Uhr und um 19:00 Uhr. Die neue Struktur ermöglicht es SPORT1, die Liveberichterstattung noch einmal deutlich auszuweiten und die anstehende Darts-WM mit über 130 Livestunden in einem neuen Rekord-Umfang im Free-TV zu präsentieren. Neu hinzugekommen sind zahlreiche Countdown- und Analyse-Sendungen zwischen den Sessions, in denen die Moderatoren Hartwig Thöne und Jana Wosnitza Eindrücke und Stimmen direkt aus dem „Ally Pally“ liefern und nochmals auf die tagesaktuellen Highlights zurückblicken. Somit gibt es an vielen WM-Tagen ab 13:00 Uhr zehn Livestunden Darts am Stück zu sehen. Am SPORT1 Mikrofon begleitet wie im Vorjahr Kommentator Basti Schwele gemeinsam mit den Experten Robert Marijanovic, Martin Schindler und Werner von Moltke die Übertragungen. Neben der Rekord-Berichterstattung im Free-TV zeigt SPORT1 alle WM-Sessions zusätzlich im kostenlosen Livestream auf YouTube und Facebook sowie ausgewählte WM-Sessions auf SPORT1.de .

WM-Auftakt mit Titelverteidiger Wright, Hopp am zweiten WM-Tag gefordert

Mittlerweile stehen auch die Ansetzungen der anstehenden Darts-Weltmeisterschaft fest. Am ersten WM-Abend gibt sich traditionell der amtierende Weltmeister die Ehre: Der Schotte Peter Wright startet seine Mission zur Titelverteidigung in der Abendsession am Dienstag, 15. Dezember, live ab 19:00 Uhr auf SPORT1 im Zweitrundenduell gegen Steve West oder Amit Gilitwala. Spannend aus deutscher Sicht wird es dann bereits am zweiten WM-Tag: In der Abendsession am Mittwoch, 16. Dezember, die SPORT1 mit einem Countdown live ab 18:45 Uhr überträgt, geht es für Max Hopp gegen den Australier Gordon Mathers. Am selben Abend ist zudem der aktuelle Premier League-Sieger Glen Durrant in Runde zwei gegen Publikumsliebling Steve Beaton oder Diogo Portela aus Brasilien gefordert. Ein deutscher Tag bahnt sich am Samstag, 19. Dezember, an: Bei einem Auftaktsieg würde für Max Hopp in der Nachmittagssession live ab 13:00 Uhr das Zweitrundenduell gegen den englischen Routinier Mervyn King anstehen. Zu Beginn der Abendsession live ab 19:00 Uhr wartet dann auf Youngster Nico Kurz mit Andy Hamilton ebenfalls ein englischer Gegner. Bei einem Erfolg spielt Kurz in der Abendsession am Montag, 21. Dezember, live ab 19:00 Uhr dann gegen Landsmann Gabriel Clemens. Außerdem bestreitet am Ende des Samstagabends der topgesetzte Michael van Gerwen sein Auftaktmatch. Der niederländische Vize-Weltmeister bekommt es in Runde zwei mit Ryan Murray oder Lourence Ilagan zu tun. Bei der anstehenden Darts-WM könnte dabei zum ersten Mal seit März dieses Jahres wieder vor Live-Publikum gespielt werden. Die Veranstalter planen im Rahmen eines detaillierten Hygienekonzepts mit bis zu 1000 Zuschauern pro Session.

Bis zu zehn Livestunden pro Tag am Stück: So zeigt SPORT1 die Darts-WM 2021 im Free-TV

SPORT1 weitet die Berichterstattung zur Darts-WM auch in diesem Jahr noch einmal aus und präsentiert das Pfeile-Spektakel mit einem neuen Rekord-Umfang: Von der 1. Runde ab dem 15. Dezember bis zum Finale am 3. Januar stehen über 130 Livestunden Darts im Free-TV auf dem Programm. Mit den zusätzlichen Countdown- und Analyse-Sendungen zwischen den Sessions gibt es pro Tag bis zu zehn Livestunden am Stück zu sehen. Darüber hinaus zeigt SPORT1 regelmäßige Highlight-Zusammenfassungen, auch an den spielfreien Tagen am 24., 25., und 31. Dezember sowie am Tag nach dem Finale am 4. Januar. Insgesamt kommt SPORT1 damit sogar auf rund 150 Stunden Berichterstattung zur Darts-WM im Free-TV. Die WM-Übertragungen am SPORT1 Mikrofon begleitet das bewährte On-Air-Team aus dem Vorjahr. Als Kommentator ist Basti Schwele im Einsatz, der an seiner Seite wieder Robert Marijanovic und weitere Experten wie den Geschäftsführer der PDC Europe Werner von Moltke begrüßt. Der Freudenstädter Marijanovic ist dreifacher WM-Teilnehmer und stand 2018 noch selbst auf der WM-Bühne. Zudem ist in der zweiten Turnierhälfte Martin Schindler als Experte vorgesehen, der bereits zweimal bei der WM dabei war und die Qualifikation für das anstehende Turnier nur knapp verpasst hat. Vor Ort aus London melden sich die Moderatoren Hartwig Thöne und Jana Wosnitza. Wosnitza kommuniziert zudem mit den Zuschauern unter den Hashtags #DartsWM und #FragJana und meldet sich regelmäßig live auf dem Instagram-Kanal von SPORT1 .

Rundum-Berichterstattung auf allen Plattformen: So präsentiert SPORT1 die #DartsWM digital

Als Deutschlands führende 360°-Sportplattform bildet SPORT1 die Darts-WM nicht nur umfangreich im TV, sondern über sämtliche digitale Plattformen ab: Alle WM-Sessions werden in voller Länge im kostenlosen Livestream auf dem YouTube-Kanal und der Facebook-Seite von SPORT1 übertragen, dazu gibt es ausgewählte Livestreams auf SPORT1.de zu sehen. Darüber hinaus werden die Fans über die Online-, Mobile- und Social-Media-Angebote von SPORT1 mit Videos, News, Diashows, Interviews, Kolumnen, Ergebnissen und vielem mehr versorgt. Alles zum Pfeile-Spektakel für unterwegs bieten der Darts-Kanal auf SPORT1.de und die SPORT1 App .

Die kommenden Übertragungen der Darts-WM auf den SPORT1 Plattformen im Überblick (alle WM-Sessions zudem auch im kostenlosen Livestream auf YouTube und Facebook):

Plattform Tag, Datum Uhrzeit Programm Info SPORT1 Freitag, 11. Dezember 20:30 Uhr Darts-WM Highlights WM 2020 Viertelfinale SPORT1 Sonntag, 13. Dezember 20:45 Uhr Darts-WM Highlights WM 2020 Halbfinale SPORT1 Montag, 14. Dezember 20:00 Uhr Darts-WM Highlights WM 2020 Finale SPORT1 SPORT1.de Dienstag, 15. Dezember 19:00 Uhr live 18:45 Uhr live Darts-WM 1./2. Runde, Abendsession, u.a. mit Peter Wright Kommentator: Basti Schwele Experte: Robert Marijanovic Moderatoren: Hartwig Thöne, Jana Wosnitza SPORT1 SPORT1.de Mittwoch, 16. Dezember 13:00 Uhr live 12:45 Uhr live Darts-WM 1./2. Runde, Nachmittagssession Kommentator: Basti Schwele Experte: Robert Marijanovic Moderatoren: Hartwig Thöne, Jana Wosnitza SPORT1 SPORT1.de Mittwoch, 16. Dezember 18:45 Uhr live Darts-WM Countdown zu Max Hopp – Gordon Mathers Moderatoren: Hartwig Thöne, Jana Wosnitza SPORT1 Mittwoch, 16. Dezember 19:00 Uhr live Darts-WM 1./2. Runde, Abendsession, u.a. mit Max Hopp und Glen Durrant Kommentator: Basti Schwele Experte: Robert Marijanovic Moderatoren: Hartwig Thöne, Jana Wosnitza SPORT1 Donnerstag, 17. Dezember 13:00 Uhr live Darts-WM 1./2. Runde, Nachmittagssession, u.a. mit Daryl Gurney Kommentator: Basti Schwele Experte: Robert Marijanovic Moderatoren: Hartwig Thöne, Jana Wosnitza SPORT1 Donnerstag, 17. Dezember 17:00 Uhr live Darts-WM Analyse Moderatoren: Hartwig Thöne, Jana Wosnitza SPORT1 Donnerstag, 17. Dezember 18:30 Uhr live Darts-WM Countdown Moderatoren: Hartwig Thöne, Jana Wosnitza SPORT1 Donnerstag, 17. Dezember 19:00 Uhr live Darts-WM 1./2. Runde, Abendsession, u.a. mit Jose de Sousa Kommentator: Basti Schwele Experte: Robert Marijanovic Moderatoren: Hartwig Thöne, Jana Wosnitza SPORT1 Freitag, 18. Dezember 13:00 Uhr live Darts-WM 1./2. Runde, Nachmittagssession Kommentator: Basti Schwele Experte: Robert Marijanovic Moderatoren: Hartwig Thöne, Jana Wosnitza SPORT1 Freitag, 18. Dezember 17:00 Uhr live Darts-WM Analyse Moderatoren: Hartwig Thöne, Jana Wosnitza SPORT1 Freitag, 18. Dezember 18:30 Uhr live Darts-WM Countdown Moderatoren: Hartwig Thöne, Jana Wosnitza SPORT1 Freitag, 18. Dezember 19:00 Uhr live Darts-WM 1./2. Runde, Abendsession, u.a. mit James Wade Kommentator: Basti Schwele Experte: Robert Marijanovic Moderatoren: Hartwig Thöne, Jana Wosnitza SPORT1 SPORT1.de Samstag, 19. Dezember 13:00 Uhr live Darts-WM 1./2. Runde, Nachmittagssession, ggf. u.a. mit Max Hopp Kommentator: Basti Schwele Experte: Robert Marijanovic Moderatoren: Hartwig Thöne, Jana Wosnitza SPORT1 SPORT1.de Samstag, 19. Dezember 19:00 Uhr live Darts-WM 1./2. Runde, Abendsession, u.a. mit Nico Kurz und Michael van Gerwen Kommentator: Basti Schwele Experte: Robert Marijanovic Moderatoren: Hartwig Thöne, Jana Wosnitza SPORT1 SPORT1.de Sonntag, 20. Dezember 14:00 Uhr live 13:00 Uhr live Darts-WM 1./2. Runde, Nachmittagssession Kommentator: Basti Schwele Experte: Robert Marijanovic Moderatoren: Hartwig Thöne, Jana Wosnitza SPORT1 Sonntag, 20. Dezember 17:00 Uhr live Darts-WM Analyse Moderatoren: Hartwig Thöne, Jana Wosnitza SPORT1 SPORT1.de Sonntag, 20. Dezember 19:00 Uhr live Darts-WM 1./2. Runde, Abendsession Kommentator: Basti Schwele Experte: Robert Marijanovic Moderatoren: Hartwig Thöne, Jana Wosnitza

Ansprechpartner für weitere Informationen und Rückfragen:

Martin Rösch

Kommunikation

Sport1 GmbH

Münchener Straße 101g

85737 Ismaning

Tel. 089.96066.1233

Fax 089.96066.1209

E-Mail martin.roesch@sport1.de

www.sport1.de