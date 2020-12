Zweiter Abend toppt die guten Auftakt-Werte der Darts-WM: SPORT1 erreicht bei der gestrigen Abendsession mit Max Hopp 400.000 Zuschauer ab drei Jahren (Z3+) im Schnitt bei einem Gesamt-Marktanteil von 1,4 Prozent. Dazu ein Marktanteil in der Kernzielgruppe der Männer 14-59 Jahre (M14-59) von 2,7 Prozent

Erneut auch großes Darts-Interesse auf den digitalen SPORT1 Plattformen: Rund 400.000 Livestream-Abrufe bei den beiden gestrigen WM-Sessions auf YouTube , Facebook und SPORT1.de

Nach dem Sieg von Max Hopp kommt es am Samstag zu zwei Partien mit deutscher Beteiligung: Das Zweitrundenduell von Hopp gegen Mervyn King in der Nachmittagssession ab 13:00 Uhr und das Auftaktmatch von Nico Kurz gegen Andy Hamilton in der Abendsession ab 19:00 Uhr jeweils live auf SPORT1

SPORT1 präsentiert die laufende Darts-WM bis zum Finale am 3. Januar in neuem Rekord-Umfang: Über 130 Livestunden mit zusätzlichen Countdown- und Analysesendungen im Free-TV, dazu alle Sessions in voller Länge im kostenlosen Livestream auf YouTube und Facebook , ausgewählte Livestreams auch auf SPORT1.de

Ismaning, 17. Dezember 2020 – Nach dem Top-Auftakt in die Darts-WM hat SPORT1 auch am zweiten WM-Abend starke Einschaltquoten erzielt. Die Abendsession am gestrigen Mittwoch mit dem klaren 3:0-Erstrundensieg von Max Hopp sahen in der Spitze bis zu 640.000 Zuschauer ab drei Jahren (Z3+). Im Schnitt waren bei der Liveübertragung im Free-TV mit Kommentator Basti Schwele, Experte Robert Marijanovic und den Moderatoren Hartwig Thöne und Jana Wosnitza 400.000 Zuschauer (Z3+) dabei. Der Gesamt-Marktanteil lag bei 1,4 Prozent. Mit 190.000 Zuschauern kam knapp die Hälfte der Zuschauer aus der Kernzielgruppe der Männer 14-59 Jahre (M14-59), was einem Marktanteil von 2,7 Prozent entspricht. Damit konnten alle TV-Werte vom guten WM-Auftakt am zweiten Abend noch einmal gesteigert werden. Dazu war die Darts-WM auch auf den digitalen Plattformen wieder sehr gefragt: SPORT1 erzielte mit den beiden gestrigen Sessions rund 400.000 Livestream-Abrufe auf YouTube , Facebook und SPORT1.de .

Bereits bei der gestrigen Nachmittagssession der Darts-WM erreichte SPORT1 gute TV-Zahlen: Im Schnitt waren hier 180.000 Zuschauer (Z3+) bei einem Gesamt-Marktanteil von 1,5 Prozent mit dabei, in der Spitze schalteten bis zu 310.000 Zuschauer ein. Der Marktanteil in der Kernzielgruppe (M14-59) lag bei 3,6 Prozent.

Deutsches Duo gemeinsam mit MvG am Samstag im Einsatz

Nach dem souveränen 3:0-Auftakterfolg von Max Hopp gegen den Australier Gordon Mathers können sich die Fans am kommenden Samstag auf zwei deutsche Auftritte freuen. In der Nachmittagssession, die SPORT1 live ab 13:00 Uhr überträgt, trifft der „Maximiser“ in Runde zwei auf Mervyn King. Der englische Routinier präsentiert sich zuletzt mit dem Finaleinzug bei den Players Championship Finals in starker Form. Allerdings hat Hopp mit dem „King“ bereits gute Erfahrungen auf der WM-Bühne gemacht: 2015 besiegte er den 54-Jährigen in der ersten Runde mit 3:2. Zu Beginn der Abendsession live ab 19:00 Uhr wartet dann auf Youngster Nico Kurz in der ersten Runde mit Andy Hamilton ebenfalls ein englischer Gegner. Den Abschluss am Samstagabend macht Michael van Gerwen: Der topgesetzte Niederländer bekommt es in seiner Zweitrundenpartie mit Ryan Murray oder Lourence Ilagan zu tun. Nico Kurz wäre bei einem Sieg bereits wieder in der Abendsession am Montag, 21. Dezember, live ab 19:00 Uhr im Einsatz, dann im deutschen Duell gegen Landsmann Gabriel Clemens.

Rekord-Umfang im Free-TV und Livestreams von allen Sessions: So präsentiert SPORT1 die Darts-WM 2021

SPORT1 weitet die Berichterstattung zur Darts-WM auch in diesem Jahr noch einmal aus und präsentiert das Pfeile-Spektakel mit einem neuen Rekord-Umfang: Von der 1. Runde ab dem 15. Dezember bis zum Finale am 3. Januar stehen über 130 Livestunden Darts im Free-TV auf dem Programm. Mit den zusätzlichen Countdown- und Analyse-Sendungen zwischen den Sessions gibt es pro Tag bis zu zehn Livestunden am Stück zu sehen. Darüber hinaus zeigt SPORT1 regelmäßige Highlight-Zusammenfassungen, auch an den spielfreien Tagen am 24., 25., und 31. Dezember sowie am Tag nach dem Finale am 4. Januar. Insgesamt kommt SPORT1 damit sogar auf rund 150 Stunden Berichterstattung zur Darts-WM im Free-TV. Die WM-Übertragungen am SPORT1 Mikrofon begleitet das bewährte On-Air-Team aus dem Vorjahr. Als Kommentator ist Basti Schwele im Einsatz, der an seiner Seite Robert Marijanovic, Werner von Moltke und Martin Schindler als Experten begrüßt. Vor Ort aus London melden sich die Moderatoren Hartwig Thöne und Jana Wosnitza. Als Deutschlands führende 360°-Sportplattform bildet SPORT1 die Darts-WM über sämtliche digitale Plattformen ab: Alle WM-Sessions werden in voller Länge im kostenlosen Livestream auf dem YouTube-Kanal und der Facebook-Seite von SPORT1 übertragen, dazu gibt es ausgewählte Livestreams auf SPORT1.de zu sehen.

Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV; SPORT1 Medienforschung (vorläufige Zahlen).

Die kommenden Übertragungen der Darts-WM auf den SPORT1 Plattformen im Überblick (alle WM-Sessions zudem auch im kostenlosen Livestream auf YouTube und Facebook):

Plattform Tag, Datum Uhrzeit Programm Info SPORT1 Donnerstag, 17. Dezember 13:00 Uhr live Darts-WM 1./2. Runde, Nachmittagssession, u.a. mit Daryl Gurney Kommentator: Basti Schwele Experte: Robert Marijanovic Moderatoren: Hartwig Thöne, Jana Wosnitza SPORT1 Donnerstag, 17. Dezember 17:00 Uhr live Darts-WM Analyse Moderatoren: Hartwig Thöne, Jana Wosnitza SPORT1 Donnerstag, 17. Dezember 18:30 Uhr live Darts-WM Countdown Moderatoren: Hartwig Thöne, Jana Wosnitza SPORT1 Donnerstag, 17. Dezember 19:00 Uhr live Darts-WM 1./2. Runde, Abendsession, u.a. mit Jose de Sousa Kommentator: Basti Schwele Experte: Robert Marijanovic Moderatoren: Hartwig Thöne, Jana Wosnitza SPORT1 Freitag, 18. Dezember 13:00 Uhr live Darts-WM 1./2. Runde, Nachmittagssession Kommentator: Basti Schwele Experte: Robert Marijanovic Moderatoren: Hartwig Thöne, Jana Wosnitza SPORT1 Freitag, 18. Dezember 17:00 Uhr live Darts-WM Analyse Moderatoren: Hartwig Thöne, Jana Wosnitza SPORT1 Freitag, 18. Dezember 18:30 Uhr live Darts-WM Countdown Moderatoren: Hartwig Thöne, Jana Wosnitza SPORT1 Freitag, 18. Dezember 19:00 Uhr live Darts-WM 1./2. Runde, Abendsession, u.a. mit James Wade Kommentator: Basti Schwele Experte: Robert Marijanovic Moderatoren: Hartwig Thöne, Jana Wosnitza SPORT1 SPORT1.de Samstag, 19. Dezember 13:00 Uhr live Darts-WM 1./2. Runde, Nachmittagssession, ggf. u.a. mit Max Hopp Kommentator: Basti Schwele Experte: Robert Marijanovic Moderatoren: Hartwig Thöne, Jana Wosnitza SPORT1 SPORT1.de Samstag, 19. Dezember 19:00 Uhr live Darts-WM 1./2. Runde, Abendsession, u.a. mit Nico Kurz und Michael van Gerwen Kommentator: Basti Schwele Experte: Robert Marijanovic Moderatoren: Hartwig Thöne, Jana Wosnitza SPORT1 Sonntag, 20. Dezember 17:00 Uhr live Darts-WM Analyse Moderatoren: Hartwig Thöne, Jana Wosnitza SPORT1 SPORT1.de Sonntag, 20. Dezember 19:00 Uhr live Darts-WM 1./2. Runde, Abendsession Kommentator: Basti Schwele Experte: Robert Marijanovic Moderatoren: Hartwig Thöne, Jana Wosnitza SPORT1 Montag, 21. Dezember 17:00 Uhr live Darts-WM Analyse Moderatoren: Hartwig Thöne, Jana Wosnitza SPORT1 Montag, 21. Dezember 18:30 Uhr live Darts-WM Countdown Moderatoren: Hartwig Thöne, Jana Wosnitza SPORT1 Montag, 21. Dezember 19:00 Uhr live Darts-WM 2. Runde, Abendsession, u.a. ggf. mit Nico Kurz, Gabriel Clemens und Gerwyn Price Kommentator: Basti Schwele Experte: Robert Marijanovic Moderatoren: Hartwig Thöne, Jana Wosnitza

Ansprechpartner für weitere Informationen und Rückfragen:

Martin Rösch

Kommunikation

Sport1 GmbH

Münchener Straße 101g

85737 Ismaning

Tel. 089.96066.1233

Fax 089.96066.1209

E-Mail martin.roesch@sport1.de

www.sport1.de