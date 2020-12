So viel Liveberichterstattung wie noch nie: SPORT1 plant in der GFL-Saison 2021 neben dem German Bowl XLII bis zu 14 Spiele der regulären Saison und der Playoffs live im Free-TV zu zeigen

Touchdown auf den digitalen Plattformen: Die GFL ist auch weiterhin mit einem eigenen News-Channel auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps vertreten

Ismaning, 1. Dezember 2020 – Gute Nachrichten für alle Football-Fans in Deutschland: SPORT1 plant in der kommenden Saison der traditionsreichen German Football League (GFL) bis zu 14 Spiele aus der regulären Saison und den Playoffs sowie den German Bowl XLII live im Free-TV zu übertragen. Nachdem die GFL-Saison 2020 aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallen ist, setzen Deutschlands führende 360°-Sportplattform und die GFL ihre erfolgreiche Kooperation auch 2021 fort. Der Saisonstart der nationalen Football-Elite ist aktuell für Juni 2021 angesetzt und damit zwei Monate später als normalerweise. Das Endspiel um die 42. Deutsche Meisterschaft im Football soll dann am 9. Oktober 2021 im Deutsche Bank Park in Frankfurt stattfinden. Gemäß einer 2019 getroffenen Vereinbarung mit der GFL wird der German Bowl bis einschließlich der Spielzeit 2024 auf SPORT1 zu sehen sein. Zudem ist die GFL auch weiterhin mit einem eigenen News-Channel auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps vertreten.

Daniel von Busse, COO TV und Mitglied der Geschäftsleitung der Sport1 GmbH: „Nach der Corona-bedingten Absage der GFL-Saison 2020 freuen wir uns umso mehr, die erfolgreiche Partnerschaft mit der GFL fortzuführen und Football in Deutschland im kommenden Jahr eine noch größere Free-TV-Bühne zu geben. Football-Fans können sich dabei auf bis zu 15 Livespiele der nationalen Football-Elite ab Juni 2021 freuen. Den Höhepunkt unserer umfangreichen Berichterstattung über Deutschlands höchste Spielklasse im Football soll dann im Oktober 2021 der German Bowl XLII bilden, den wir live aus dem Frankfurter Deutsche Bank Park übertragen werden.“

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit SPORT1 einen starken TV-Partner weiter an unserer Seite haben können. Damit werden wir den deutschen Football auch weiterhin einer breiten Öffentlichkeit präsentieren und gehen den nächsten Schritt in der Weiterentwicklung unserer Sportart“, zeigt sich AFVD-Präsident Robert Huber optimistisch für das nächste Jahr.

Carsten Dalkowski, Sprecher der GFL: „Durch die angelaufene Umstrukturierung werden wir die GFL als Zugpferd des Deutschen Footballs im nächsten Jahr noch besser präsentieren können. Dies zusammen mit SPORT1 in 2021 gemeinsam allen Football-Fans zeigen zu können, ist eine tolle Nachricht. Gerade in diesen Zeiten, in denen die gesamte Saison ausfallen musste, ist es ein starkes Signal von SPORT1, auch im nächsten Jahr auf die GFL zu setzen. Die Präsenz, die wir durch unseren TV-Partner bekommen, macht die Liga für die Spieler noch attraktiver, um sich einer breiten Öffentlichkeit zu zeigen. Wir freuen uns im gesamtem Ligavorstand außerordentlich über die Weiterführung dieser Kooperation.“

Die German Football League auf SPORT1

SPORT1 begleitet die GFL bereits seit 2018 auf seinen Plattformen. In einem eigenen News-Channel auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps erhalten Football-Fans regelmäßige Updates zur Lage in der GFL und im deutschen Football allgemein. 2019 übertrug SPORT1 neben dem German Bowl XLI auch ein Viertel- und Halbfinalspiel live im Free-TV. Mit dem Ausbau der Kooperation auf bis zu 15 Livespiele in der kommenden Saison geht Deutschlands führende 360°-Sportplattform nun den nächsten Schritt. Die bisherigen Liveübertragungen aus der GFL verfolgten bis zu 220.000 Zuschauer ab drei Jahren (Z3+) in der Spitze.

Tradition, Spannung und Action in der höchsten deutschen Spielklasse im American Football

Die German Football League – die deutsche Bundesliga im American Football – ist die traditionsreichste Liga im American Football in Europa. Gegründet von sechs Teams im Jahre 1979, umfasst sie inzwischen 16 Mannschaften – je acht in der GFL Nord und der GFL Süd. Die vier bestplatzierten Teams jeder Staffel spielen in den Playoffs um den Einzug in den German Bowl. Der German Bowl ist regelmäßig das am besten besuchte Spiel im europäischen Verbands-Football.

