Ismaning, 22. September 2020 – SPORT1 baut Geschäftsleitung aus und stärkt die Redaktion weiter: Pit Gottschalk rückt in der neu geschaffenen Position des Chief Content Officers (CCO) ab sofort in die Geschäftsleitung der Sport1 GmbH auf. Der 52-Jährige kam im Januar 2020 als neuer gesamtverantwortlicher Chefredakteur zu SPORT1 und verantwortet in dieser Funktion seitdem die TV-, Online-, Mobile-, Audio- und Social-Media-Angebote von Deutschlands führender 360°-Sportplattform. Zu seinem Tätigkeitsbereich als Chief Content Officer und Chefredakteur in Personalunion gehören vor allem die strukturelle, personelle und prozessuale Aufstellung der Redaktion sowie die weitere inhaltliche Optimierung der redaktionellen SPORT1 Angebote

Olaf Schröder, Vorstandsvorsitzender der Sport1 Medien AG und Vorsitzender der Geschäftsführung der Sport1 GmbH: „Pit Gottschalk hat seit seinem Start bei SPORT1 Anfang dieses Jahres herausragende Arbeit geleistet – und das seit März unter den extrem herausfordernden Pandemie-Bedingungen. Er hat die Redaktion in den vergangenen Monaten neu aufgestellt, deutlich enger zusammengeführt und das journalistische Profil der TV-, Digital- und Audio-Angebote unter unserer 360°-Marke bereits nachhaltig geschärft. Auf der weiteren Stärkung dieses Profils liegt unser Hauptaugenmerk: Der elementaren Bedeutung unseres Redaktions-Teams unter der Führung von Pit Gottschalk für unsere Marken- und Markt-Positionierung tragen wir mit der für ihn neu geschaffenen Position und seiner Berufung in die Geschäftsleitung Rechnung.“

Pit Gottschalk, Chief Content Officer und Mitglied der Geschäftsleitung sowie Chefredakteur der Sport1 GmbH: „Zusammen mit meiner exzellenten Redaktion haben wir schon viele Ideen entwickelt und realisiert. Und das war erst der Anfang: Mit unserer großen kreativen Kraft und dem Mut, gerade innovative Themen konsequent in die Tat umzusetzen, werden wir weitere Angebote und Formate starten. Unser Anspruch: Wir wollen unsere Zuschauer und User sowie unsere Partner und Kunden begeistern! Dank des Ausbaus unserer Partnerschaft mit der DFL werden wir zum Beispiel unsere Fußballberichterstattung ab 2021 deutlich ausweiten – gerade auf den Digitalplattformen mit ganz neuen Möglichkeiten. Mit diesem Rückenwind freue ich mich umso mehr auf die Zusammenarbeit mit meinen Kollegen in der Geschäftsleitung und dem ganzen SPORT1 Team!“

Pit Gottschalk wird in seiner neuen Position weiterhin direkt an Olaf Schröder, Vorstandsvorsitzender der Sport1 Medien AG und Vorsitzender der Geschäftsführung der Sport1 GmbH, berichten. Die Geschäftsleitung der Sport1 GmbH bildet er künftig gemeinsam mit den bisherigen Mitgliedern Daniel von Busse, Pascal Damm, Matthias Reichert, Stefan Obstmayer und Christian Barth.

Kurzvita Pit Gottschalk

Pit Gottschalk verfügt über seine journalistische Kompetenz hinaus über umfangreiche und langjährige Erfahrung in der Zusammenführung und Digitalisierung von Redaktionen und Newsrooms. Er war zwei Jahrzehnte lang bei Axel Springer tätig, unter anderem als Chefredakteur von SPORT BILD und Büroleiter beim Vorstandsvorsitzenden Mathias Döpfner. Anschließend arbeitete er unter anderem als Chefredakteur Sport bei der FUNKE MEDIENGRUPPE in Essen. Als Consultant hat er Medienhäuser bei der Online-Integration in Redaktionen beraten, zum Beispiel im Rahmen des internationalen Facebook Accelerator Programms, und im Sport seinen Newsletter-Service Fever Pit’ch aufgebaut – den Fußball-Newsletter Fever Pit’ch führt er als Morning Briefing des SPORT1 Chefredakteurs fort.

