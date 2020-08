• Auftakt mit Hertha-Gastspiel bei AS St. Etienne morgen Abend live ab 17:55 Uhr

• SPORT1 zeigt die Testspiele von Dortmund beim SCR Altach am Mittwoch, 12. August, live ab 16:55 Uhr, und gegen Austria Wien am Sonntag, 16. August, live ab 15:55 Uhr – Wiedersehen mit Ex-Trainer Peter Stöger

• Bundesliga-Aufsteiger Stuttgart zurück auf großer Bühne: Das VfB-Gastspiel bei Olympique Marseille am Freitag, 14. August, live ab 16:55 Uhr

Ismaning, 6. August 2020 – Die Bundesligaklubs starten in die Saisonvorbereitung, SPORT1 und Match IQ läuten hochkarätigen Testspiel-Sommer ein – unter anderem mit Borussia Dortmund, Hertha BSC, VfB Stuttgart und weiteren Topklubs live im Free-TV und im Livestream auf SPORT1.de: Morgen Abend geht es weiter mit dem Livespiel ab 17:55 Uhr zwischen Hertha BSC und AS St. Etienne. Die Full-Service Event- und Sportberatungs-Agentur Match IQ, die wie die Sport1 GmbH zum SPORT1 MEDIEN Konzern gehört, hat das Freundschaftsspiel organisiert – wie bereits das Testspiel zwischen Eintracht Frankfurt und AS Monaco am vergangenen Samstag. SPORT1 zeigt mit Unterstützung von Match IQ wie schon in den vergangenen Jahren auch erneut Spiele von Borussia Dortmund – kommende Woche gleich zwei Mal im Free-TV: Am Mittwoch, 12. August, live ab 16:55 Uhr, den Test beim SCR Altach und am Sonntag, 16. August, live ab 15:55 Uhr die Partie gegen Austria Wien – gleichzeitig das Aufeinandertreffen mit dem früheren BVB-Trainer und neuem Austria-Coach Peter Stöger. Darüber hinaus überträgt SPORT1 am Freitag, 14. August, live ab 16:55 Uhr die Begegnung zwischen Olympique Marseille und dem VfB Stuttgart. Von allen Partien wird es Highlight-Videos auf den digitalen SPORT1 Plattformen geben. In den kommenden Wochen werden zudem weitere Testspiele ins Programm genommen – entsprechende Sendehinweise folgen.

Hertha setzt zum Höhenflug an: Härtetest beim französischen Rekordmeister

In der Anfangsphase der Saisonvorbereitung bestreitet Hertha BSC ein Testspiel beim französischen Rekordmeister AS St. Etienne. Eine interessante Aufgabe für das ambitionierte Team von Trainer Bruno Labbadia: St. Etienne landete in der vergangenen Saison in der Ligue 1 zwar nur auf Rang 17, erreichte aber das Finale der Coupe de France, wo man sich Favorit Paris Saint-Germain nur knapp mit 0:1 geschlagen geben musste. Besonders im Fokus steht Berlins französischer Rekord-Neuzugang Lucas Tousart, der es bei seinem ersten Auftritt im Hertha-Trikot gleich mit einigen bekannten Gesichtern zu tun bekommt. SPORT1 überträgt am morgigen Freitag, 7. August, live ab 17:55 Uhr – Kommentator ist Oliver Forster.

Bereit zum nächsten Angriff auf den Titel: BVB testet gegen Altach und die Wiener Austria

Borussia Dortmund bereitet sich wieder im Schweizer Kurort Bad Ragaz auf die neue Spielzeit vor – mit den Neuzugängen Thomas Meunier und Jude Bellingham sowie Youssoufa Moukoko aus dem eigenen Nachwuchs. Während des Trainingslagers absolviert der BVB zwei Testspiele gegen österreichische Bundesligisten im nahe gelegenen Altach: SPORT1 zeigt die Begegnung beim SCR Altach am Mittwoch, 12. August, live ab 16:55 Uhr. Am Sonntag, 16. August, live ab 15:55 Uhr kommt es bei der Partie gegen Austria Wien zum Wiedersehen mit Peter Stöger. Der Vorgänger von Lucien Favre trainierte die Schwarz-Gelben von Dezember 2017 bis Juni 2018. Seit 2019 ist er bei der Austria als Sport-Vorstand im Amt, Ende Juli übernahm er in Personalunion als „General Manager Sport“ auch den Trainerposten beim 24-maligen österreichischen Meister. Beide Begegnungen kommentiert Dirc Seemann.

Bundesliga-Aufsteiger Stuttgart zurück auf großer Bühne: Kräftemessen bei Olympique Marseille

Der VfB Stuttgart gastiert in der Vorbereitung bei Olympique Marseille. Der neunmalige französische Meister war zum Zeitpunkt des Saisonabbruchs in der Ligue 1 auf Rang zwei platziert – die Mannschaft von Aufstiegs-Trainer Pellegrino Matarazzo erwartet an der Côte d'Azur eine echte Standortbestimmung. Auf SPORT1 ist die Partie am Freitag, 14. August, live ab 16:55 Uhr zu sehen – mit Kommentator Jochen Stutzky.

Anbei Fotos der Saisonvorbereitung von Borussia Dortmund (Copyright: imago images | Inderlied | Kirchner-Media), Hertha BSC (Copyright: imago images | nordphoto | Engler) und dem VfB Stuttgart (Copyright: imago images | Pressefoto Baumann) zur freien Verwendung im Rahmen der redaktionellen Berichterstattung.

Die Sendezeiten auf SPORT1 im Überblick:

Plattform Tag, Datum Uhrzeit Programm Info

SPORT1

SPORT1.de

Freitag, 7. August 17:55 Uhr live AS St. Etienne – Hertha BSC Kommentator: Oliver Forster

SPORT1

SPORT1.de

Mittwoch, 12. August 16:55 Uhr live SCR Altach – Borussia Dortmund Kommentator: Dirc Seemann

SPORT1

SPORT1.de

Freitag, 14. August 16:55 Uhr live Olympique Marseille – VfB Stuttgart Kommentator: Jochen Stutzky

SPORT1

SPORT1.de

Sonntag, 16. August 15:55 Uhr live Austria Wien – Borussia Dortmund in Altach (Österreich) Kommentator: Dirc Seemann

