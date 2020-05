Gesamter Erlös fließt ins Phrasenschwein und wird am Saisonende für wohltätigen Zweck gespendet

Ismaning, 28. Mai 2020 – „Der CHECK24 Doppelpass“ sendet ohne Publikum und kann doch ausverkauftes Haus vermelden: Im Rekordtempo von 48 Stunden waren 100 Plätze für „Dopa(pp)-Fans“ zur Sendung am Sonntag, 31. Mai, live ab 11:00 Uhr vergeben. Zusammen mit der österreichischen Fußball-Plattform ligaportal.at hatte SPORT1 als Medienpartner am Dienstag die Aktion „Dopa(pp)-Fan“ gestartet und die Plätze auf der „Doppelpass“-Tribüne im Hilton Munich Airport zur Verfügung gestellt. Für 25,- Euro konnten die Fans ihr Foto auf www.papp-fan.de/dopa hochladen, das als „Dopa(pp)-Fan“-Figur prominent auf der Zuschauer-Tribüne im TV-Set platziert wird. Der gesamte Betrag von 2.500 Euro fließt ins Phrasenschwein und wird am Ende der laufenden Saison für einen wohltätigen Zweck gespendet. Es ist somit die größte Summe an Tages-Spenden, die bisher von privaten Spendern ins Phrasenschwein gezahlt wurde.

Mit persönlichen Papp-Doppelgänger vor Ort

Unter www.papp-fan.de/dopa haben die Fans seit Dienstag ihren persönlichen Papp-Doppelgänger erstellt. Die Figuren werden am kommenden Sonntag gut sichtbar auf der Tribüne des „Doppelpass“-Sets im Hilton Munich Aiport platziert – und Moderator Thomas Helmer, Co-Moderatorin Laura Papendick und der Talkrunde Gesellschaft leisten. Zu Gast sein werden am Sonntag Thomas Röttgermann (Vorstandsvorsitzender Fortuna Düsseldorf) und Markus Babbel und Raph Durry (sid), als SPORT1 Experten sind Marcel Reif und Mario Basler dabei. Zugeschaltet aus Berlin wird darüber hinaus Hertha-Trainer Bruno Labbadia.

Gesamter Erlös fließt ins Phrasenschwein

Mit ihrem Beitrag unterstützen die Fans am Ende der Saison eine gute Sache: 25,- Euro kostet normalerweise ein Sitzplatz als Zuschauer im CHECK24 Doppelpass – und für diesen Betrag können sich die Teilnehmer ihr Papp-Konterfei erstellen lassen. Der gesamte Betrag fließt dank der Produktions-Unterstützung von Ligaportal ins Phrasenschwein – und kommt am Ende der laufenden Saison einem wohltätigen Zweck zugute.

Neue Kooperation zwischen Ligaportal und SPORT1

Die „Dopa(pp)-Fan“-Aktion wird im Rahmen der neu geschlossenen Kooperation zwischen der österreichischen Ligaportal GmbH und der Sport1 GmbH gestartet. Als Medienpartner wird SPORT1 auf seinen Plattformen auch die übergeordnete Hilfsaktion von Ligaportal für Vereine unterstützen – sowohl aus dem Sport- als auch aus dem Kulturbereich: Auf www.papp-fan.de können sich Anhänger auf ihren persönlichen Papp-Figuren verewigen und so ihren Herzensklub finanziell unterstützen. Die Fan-Figuren aus Hartschaumplatten kosten pro Stück 30,- Euro – davon werden 12,- Euro an den jeweiligen Verein gespendet. Auch Unternehmen können als Sponsoren einen Banner im Papp-Figur-Konfigurator von Ligaportal erstellen, um so ihr Produkt oder ihre Marke zu präsentieren und ihren Klub mit einer Spende zu unterstützen. Für Vereine ist die Listung auf www.papp-fan.de kostenlos.

Ligaportal-Geschäftsführer Dr. Thomas Arnitz wird die große Hilfsaktion für deutsche Amateurvereine auf www.papp-fan.de im „CHECK24 Doppelpass“ am heutigen Donnerstagabend ab 20:15 Uhr vorstellen. Der „Doppelpass“ wird in der englischen Bundesliga-Woche noch einmal live aus der ziegelei101 in Ismaning gesendet – vor der Rückkehr an den Münchner Flughafen am Sonntag. In Österreich läuft die Hilfsaktion bereits seit zwei Wochen (auf www.ligaportal.at/fan , speziell für österreichische Klubs) und stieß dort bislang auf enorm positive Resonanz.

