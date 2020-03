1,0 Millionen Zuschauer ab 3 Jahren (Z3+) schalten am Mittwochabend im Schnitt ein

Alle Highlight-Videos der Pokalspiele auf den digitalen SPORT1 Plattformen verfügbar

Heute ab 18:00 Uhr „DFB-Pokal Pur“ – ab 19:00 Uhr die „DFB-Pokal Analyse“ mit Olaf Thon und Patrick Helmes

Ismaning, 5. März 2020 – Bayer 04 Leverkusen dreht gegen den 1. FC Union Berlin die Partie und steht im Halbfinale des DFB-Pokals – auf SPORT1 waren 1,0 Millionen Zuschauer ab 3 Jahren (Z3+) im Schnitt dabei und brachten dem Sender somit am gestrigen Mittwochabend eine starke Quote. In der Spitze schalteten 1,4 Millionen Zuschauer (Z3+) ein. Der Gesamt-Marktanteil (Z3+) lag bei 3,9 Prozent, in der SPORT1 Kernzielgruppe der Männer 14 bis 59 Jahre (M14-59) sahen 5,4 Prozent die Liveübertragung. Zudem sorgte auch der Livestream auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps mit 86.660 Stream-Abrufen sowie im SPORT1 YouTube-Channel mit 113.472 Views für hohe Abrufzahlen. Die besten Szenen aller Viertelfinalpartien im DFB-Pokal sind aktuell auf SPORT1.de in Highlight-Clips abrufbar.

Highlights heute Abend in „DFB-Pokal Pur“ im Free-TV

Die Höhepunkte der Viertelfinalpartien von Dienstag und Mittwoch werden zudem in „DFB-Pokal Pur“ am heutigen Donnerstag ab 18:00 Uhr auf SPORT1 im Free-TV zusammengefasst. So sind alle Tore und wichtigen Szenen der Partien Leverkusen gegen Union, Schalke gegen Bayern, Frankfurt gegen Bremen und Saarbrücken gegen Düsseldorf zu sehen. Anschließend steht ab 19:00 Uhr die Analyse-Sendung zum Viertelfinale auf SPORT1 an. Olaf Thon, Weltmeister von 1990, sowie Patrick Helmes, Ex-Profi u.a. von Bayer Leverkusen und dem 1. FC Köln, sind zu Gast, Jochen Stutzky moderiert.

Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV; SPORT1 Medienforschung (vorläufige Zahlen)

