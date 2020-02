Neue SPORT1 App ab sofort zum kostenlosen Download für Android bei Google Play™ und für iOS im App Store

Modernes Design, einfache Navigation, intelligente Suche, bessere Performance, mehr Video-Content und Datenvielfalt zeichnen neue SPORT1 App aus

Live-Highlight zum Start: DFB-Pokal Achtelfinale zwischen Eintracht Frankfurt und RB Leipzig neben Ausstrahlung im Free-TV und auf SPORT1.de auch live in der SPORT1 App

Ismaning, 3. Februar 2020 – Rechtzeitig zum morgigen DFB-Pokal Achtelfinale zwischen Eintracht Frankfurt und RB Leipzig bietet SPORT1 allen Sportfans ein weiteres Highlight: Die neue SPORT1 App ist ab sofort kostenlos für Android bei Google Play™ und für iOS-Smartphones und Tablets im App Store erhältlich. Dank eines modernen Designs und verbesserter Performance ist die App noch übersichtlicher, lädt Daten schneller und bietet News, Videos, Hintergrundberichte, Interviews, Ergebnisse, Tabellen und Statistiken sowie Liveticker zu über 50 Sportarten und 200 Wettbewerben. Über eine einfache Bottom-Navigation gelangen User direkt zu Sportarten, Ergebnissen, Livestream und Videos und können zudem Favoriten auswählen. In den kommenden Monaten ist zudem die Integration einer Customization-Funktion geplant: So können Nutzer Sportarten, Wettbewerbe und Themen auswählen, die sie besonders interessieren, und so einen individuellen Newsfeed erhalten.

Olaf Schröder, Vorstandsvorsitzender der Sport1 Medien AG und Vorsitzender der Geschäftsführung der Sport1 GmbH: „Wir leben den 360°-Gedanken: In unserer neuen App sind unsere vielfältigen Angebote im TV-, Digital- und Audio-Bereich optimal verknüpft. Die neue SPORT1 App bietet noch mehr Sport-Highlights und wird die Sportfans mit ihrer optimierten User Experience überzeugen. Zusammen mit der im Dezember gestarteten eSPORTS1 App sind wir mit unseren State-of-the-Art-Produkten für die Zukunft hervorragend aufgestellt.“

Pit Gottschalk, Chefredakteur von SPORT1: „Die neue App ist auch ein Schaufenster für die ausgezeichnete sportjournalistische Kompetenz von SPORT1. Unsere Redaktion spielt in der App ihre große Leistungsfähigkeit aus und bildet die komplette Bandbreite journalistischer Darstellungsformen ab: von TV, Videos und Podcasts über News, Hintergründe, Interviews und Kommentare bis zu Liveticker und statistischen Daten. Und das alles 24/7 – ganz nach dem Geschmack und ausgerichtet am Nutzungsverhalten unserer sportbegeisterten User.“

Pascal Damm, COO Digital und Mitglied der Geschäftsleitung der Sport1 GmbH: „Mit der neuen SPORT1 App haben wir die technischen Grundlagen geschaffen, um unsere starke Marktposition im Digitalbereich festigen und weiter ausbauen zu können. Durch das überarbeitete Design und die vereinfachte Navigation schaffen wir noch mehr Nutzungsanreize gerade für junge Zielgruppen, die einen Großteil unserer App-Nutzer ausmachen. Der nächste wichtige Schritt wird die Einführung einer Customization-Funktion sein, die Sportfans die Möglichkeit gibt, die App individuell an ihre Interessen anzupassen.“

Die neue SPORT1 App: Sportvielfalt trifft modernes Design

Die SPORT1 App wurde in ihrer Struktur runderneuert, sodass User die wichtigsten Sportnachrichten noch übersichtlicher präsentiert bekommen. Durch eine einfache Bottom-Navigation gelangen die Nutzer direkt zu Sportarten, Ergebnissen, Livestream und Videos. Zudem können sich Nutzer Favoriten setzen, um schnellstmöglich die für sie interessanten Themen abzurufen. Eine intelligente Suchfunktion ermöglicht es, die eigenen Lieblingssportarten und -wettbewerbe ohne großen Aufwand zu finden. Durch schnelle Push-Mitteilungen verpassen Sportfans keine wichtigen News, Tore und Ergebnisse. Die neue Version der SPORT1 App enthält zudem noch mehr Daten als zuvor: Es sind Daten zu mehr als 120 Wettbewerben abrufbar. Langfristig ist zudem die Integration einer Customization-Funktion geplant, die es Nutzern ermöglicht, Themen auszuwählen, die sie besonders interessieren – um so einen individuellen Newsfeed zu erhalten. Dabei hat der User stets die Auswahl zwischen der von der Redaktion empfohlenen Nachrichtenübersicht und den News zu seinen favorisierten Sportarten, Wettbewerben, Teams und Athleten. Eine Neuerung betrifft auch die Video-Übersicht: Dort ist der 24/7-Livestream von SPORT1 immer an der ersten Position eingebunden, darunter steht den Nutzern ein umfangreiches Video-Angebot zur Verfügung, zum Beispiel zu bekannten SPORT1 Formaten wie dem „CHECK24 Doppelpass“ und dem „Fantalk“ oder auch zu von SPORT1 übertragenen Sportereignissen wie dem DFB-Pokal und vielen weiteren Highlights.

Großes Live-Highlight zum Start: Das bietet die SPORT1 App zum DFB-Pokal Achtelfinale

Als führende 360°-Sportplattform in Deutschland präsentiert SPORT1 den DFB-Pokal auch umfangreich auf seinen digitalen Kanälen. Das Livespiel wird am Dienstag, 4. Februar, parallel zum Free-TV ab 18:30 Uhr auch im kostenlosen Livestream auf SPORT1.de und in der neuen SPORT1 App übertragen. Darüber hinaus zeigt SPORT1 die Highlight-Videos der aktuellen Pokalspiele jeweils ab 0:00 Uhr auf SPORT1.de , in den SPORT1 Apps sowie auf dem SPORT1 YouTube Channel . Neben den Videos gibt es auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps eine Rundumberichterstattung zu allen Spielen in einem eigenen Pokal-Bereich. Im „SPORT1 Pokalblog“ wird die gesamte Pokalwoche multimedial mit allen relevanten News, Stimmen und Reaktionen aus dem Netz begleitet.

Immer top informiert mit den Mobile-Angeboten von SPORT1

Neben der SPORT1 App wird im Mobile-Bereich auch die eSPORTS1 App angeboten: Diese liefert täglich die wichtigsten News, Hintergründe, Interviews und Kolumnen sowie Bilder und Videos zu allen großen eSports-Titeln, -Ligen und -Turnieren. Zudem haben Abonnenten Zugriff auf den 24/7-Livestream des Pay-TV-Senders eSPORTS1 mit hochklassigen internationalen und nationalen Events.

