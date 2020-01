Erster Einsatz für Phylicia Whitney bei der DreamHack Leipzig: „bwin Inside eSports“ mit den Highlights des diesjährigen Gaming-Festivals am Mittwoch ab 18:25 Uhr auf eSPORTS1 und am Freitag ab 22:00 Uhr auf SPORT1

Ismaning, 27. Januar 2020 – Top-Neuzugang für das On-Air-Team von eSPORTS1: Phylicia Whitney „Flitzi“ wird ab sofort die Moderation des TV-Magazins „bwin Inside eSports“ übernehmen und für SPORT1 regelmäßig über die größten eSports-Events berichten. Die erste Ausgabe mit der neuen Moderatorin ist bereits am kommenden Mittwoch ab 18:25 Uhr auf eSPORTS1 und am Freitag ab 22:00 Uhr auf SPORT1 zu sehen. Im Mittelpunkt stehen die Highlights der diesjährigen DreamHack Leipzig. Die Wahl-Kölnerin war unter anderem bereits für die RTL II News als Reporterin im Technik- und Videospielressort tätig und tritt im SAT.1 Frühstücksfernsehen regelmäßig als Games-Expertin auf.

Phylicia Whitney, die im niedersächsischen Goslar geboren wurde, absolvierte ihr Studium im Bereich Online-Redaktion an der Technischen Hochschule Köln, ehe sie unter anderem von 2013 bis 2018 als Reporterin für die RTL II News im Einsatz war. Auch im SAT.1 Frühstücksfernsehen präsentiert die Kölnerin seit 2013 regelmäßig die neuesten Trends im Videospielbereich. Seit 2019 berichtet sie für den SWR auch über tagesaktuelle Themen aus Rheinland-Pfalz. Neben ihrer Tätigkeit als eSports-Moderatorin für SPORT1 wird sie ab Februar auch die Kategorie „Unterwegs“ als On-Air-Reporterin für das neue TV-Magazin „TOGGO Show“ auf SUPER RTL (TOGGO plus) präsentieren.

„Ich freue mich riesig auf die neue Aufgabe und die spannenden Inhalte, die ich dem eSports-Publikum nun zukünftig präsentieren darf“, sagt Phylicia Whitney. „Mit SPORT1 habe ich außerdem einen Partner an meiner Seite, der mir ganz viel Vertrauen schenkt und viele Entwicklungsmöglichkeiten bietet. Zwei meiner größten Leidenschaften weiterhin nachgehen zu dürfen - dem eSport und dem Gaming - erfüllt mich mit Freude und Stolz! Ich bin bereit gemeinsam mit dem Team und den Zuschauern ins Abenteuer zu starten.“

Dirc Seemann, Mitglied der SPORT1 Chefredaktion: „Mit Phylicia Whitney haben wir einen hervorragenden Neuzugang gewonnen. Durch ihre Einsätze als Moderatorin und Reporterin im SAT.1 Frühstücksfernsehen und bei den RTL II News hat sie sich bereits einen Namen als Games-Expertin gemacht. Mit ihrer erfrischenden Art und ihrem großen Knowhow ist sie die optimale Verstärkung für unser vielseitiges On-Air-Team, das in der eSports-Community einen hohen Grad an Authentizität besitzt.“

Alles Wichtige aus der eSports-Welt

Das Magazin „bwin Inside eSports“ bietet alle zwei Wochen einen kompakten Überblick zu allen bekannten eSports-Titeln und -Wettbewerben wie Dota 2, League of Legends, FIFA 20, Hearthstone oder Overwatch. Die Zuschauer werden dabei mit aktuellen News, Interviews und Beiträgen aus der eSports-Szene versorgt. Phylicia Whitney wird das Format, das in der Regel am Mittwochabend auf eSPORTS1 und am Donnerstagabend auf SPORT1 im Free-TV ausgestrahlt wird, im Wechsel mit Marius Lauer moderieren. Der gebürtige Magdeburger Lauer zählt bereits seit Februar 2019 zum On-Air-Team von eSPORTS1, nachdem er sich in einem Casting gegen über hundert Mitbewerber durchgesetzt hatte. Bei Whitneys Premiere am Mittwoch ab 18:25 Uhr auf eSPORTS1 dreht sich in „bwin Inside eSports“ alles um das Gaming-Festival DreamHack Leipzig, das in diesem Jahr vom 24. bis 26. Januar in der sächsischen Landeshauptstadt stattgefunden hat. Auf SPORT1 im Free-TV ist das Magazin dann am Freitag ab 22:00 Uhr zu sehen.

