Im neuen Podcast „Audiobeweis“ sprechen SPORT1 Kommentator Markus Höhner, die Moderatoren Thomas Wagner und Tobias Schäfer sowie Redakteur Yannick Bakic über die kleinen und großen Geschichten der Dritten Liga

Ab sofort jeden Dienstag: „Audiobeweis“-Premierenfolge ab heute auf www.sport1-podcast.de und den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Podcasts, Deezer und Podigee abrufbar

„Volleytalk“ neben der Videoausgabe nun jeden Montagabend auch als Audioversion verfügbar: Erster Gast der neuen Audioausgabe ist Nationalspielerin Louisa Lippmann

Ismaning, 6. November 2019 – Die SPORT1 Podcast-Familie freut sich über doppelten Zuwachs: In dem neuen Format „Audiobeweis“ dreht sich ab sofort alles um den ehrlichsten Fußball im Profigeschäft – die Dritte Liga. SPORT1 Kommentator Markus Höhner, die Moderatoren Thomas Wagner und Tobias Schäfer sowie Redakteur Yannick Bakic treffen sich dazu jede Woche in der Kölner Kultkneipe „Gottes grüne Wiese“ und sprechen über die kleinen und großen Geschichten aus der traditionsreichen Dritten Liga. Dabei sind auch regelmäßig Spieler, Trainer und Manager zu Gast. Zudem gibt es nun den „Volleytalk“ neben der Videoausgabe auch als Audioversion. Die beiden Moderatoren Katharina Hosser und Daniel Höhr setzen sich im „Volleytalk“ mit ihrer großen Liebe auseinander und sprechen dafür mit den Stars aus der Volleyball-Szene, unter anderem standen bereits Weltmeistertrainer Vital Heynen und Bundestrainer Felix Koslowski Rede und Antwort. Die beiden neuen Formate sind Teil der weiter wachsenden Podcast-Familie von SPORT1, die zu Beginn der neuen Saison in Kooperation mit der Podcastbande gestartet wurde, dem Audio-Ableger des Kölner Agenturnetzwerks SR Management.

Die ersten Ausgaben des „Audiobeweis“ und des „Volleytalks“ sind auf www.sport1-podcast.de und den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Podcasts, Deezer und Podigee abrufbar. Auf YouTube steht der „Volleytalk“ auch als Video-Podcast unter SPORT1 Audio zur Verfügung.Die nächsten „Audiobeweis“-Folgen erscheinen immer dienstags parallel zum Spielbetrieb der Dritten Liga, die des „Volleytalks“ wöchentlich am Montagabend.

Der „Audiobeweis“ – mittendrin in der traditionsreichen Dritten Liga

Die langjährigen Sportjournalisten Markus Höhner, Thomas Wagner und Tobias Schäfer berichten im „Audiobeweis“ aus erster Hand von ihren Einsätzen in den traditionsreichsten Stadien in Deutschland: Dem Betzenberg in Kaiserslautern, dem Grünwalder in München, dem Eintracht-Stadion in Braunschweig oder dem Ostseestadion in Rostock. Zudem sprechen sie mit Spielern, Trainern und Managern über die kleinen und großen Geschichten, die ihr Sport schreibt. Und wenn sie mal nicht weiterwissen? Dann hilft Yannick Bakic, das wandelnde Fußball-Almanach. Der „Mann im Ohr“ sitzt seit Jahren an jedem Wochenende im Übertragungs-Wagen und füttert seine Kollegen in den Stadien mit Hintergründen, Fakten und Kuriositäten. Für „Audiobeweis“ greift er nun selbst zum Podcast-Mikro.

Das ist das Team vom „Audiobeweis“

Markus Höhner ist langjähriger Fußball-Kommentator, unter anderem für SPORT1, Sat.1 und LIGAtotal!. Seit 2017 kommentiert er für Magenta Sport die 3. Liga. Für SPORT1 ist er aktuell als Kommentator beim DFB-Pokal im Einsatz und auch beim „Audiobeweis“ übernimmt er die Rolle des Kommentators. Thomas Wagner startete seine Karriere als Radio-Moderator. Seit seinem Wechsel ins TV moderierte er unter anderem für SPORT1, Sat.1 und Sky. Wie Markus Höhner berichtet er für Magenta Sport von der 3. Liga und ist im „Audiobeweis“ der Experte. Tobias Schäfer ist Moderator und Kommentator bei Magenta Sport. Außerdem arbeitet der gebürtige Sauerländer und heutige Kölner für die Sportredaktion des WDR und ist seit vielen Jahren Radiomoderator bei WDR 1LIVE. Beim „Audiobeweis“ ist er ebenfalls als Moderator im Einsatz. Yannick Bakic ist der „Mann im Ohr“. Der studierte Sportjournalist und Liebhaber des Landespokals bewegt sich seit vielen Jahren auf dem 3. Liga-Parkett. Als freier Redakteur sitzt er unter anderem für die TV-Übertragungen von Magenta Sport auf dem Ü-Wagen.

„Volleytalk“ goes Audio: Nationalspielerin Louisa Lippmann spricht über Zeit in China

Im ersten Podcast, der sowohl als Video als auch als Audioformat verfügbar ist, haben Katharina Hosser und Daniel Höhr Nationalspielerin Louisa Lippmann zu Gast. Die Diagonalangreiferin berichtet dabei von ihren ersten Schritten bei Shanghai Volleyball, das Leben in China, wie das bittere EM-Aus verarbeitet wurde und ihre Verbindung zur Bundesliga. Durch die Nähe zum Sport und zu den Sportlern schafft der „Volleytalk“ einen reizvollen Blick hinter die Kulissen – und versorgt die Zuhörer regelmäßig mit allen News und Hintergründen zur Bundesliga und den Nationalmannschaften. Ein Muss nicht nur für alle Volleyball-Fans – auch durch die hintergründigen Interviews. So erklärt zum Beispiel Weltmeistertrainer Vital Heynen, warum er noch nie auf seiner eigenen Couch saß.

Das sind die Volleytalk-Moderatoren Katharina Hosser und Daniel Höhr

Moderatorin Katharina Hosser gleicht ihr Gardemaß von 1,67 Meter mit Sprungkraft, Intelligenz und Kampfgeist aus. Damit setzt sie sich als Außenangreiferin des VC Weierbach genauso durch, wie als Reporterin. Für SPORT1 begleitet sie die nationalen und internationalen Top-Events im Volleyball. Unter anderem berichtete sie von der Beachvolleyball WM und den Europameisterschaften der Frauen 2017 und 2019. Hossers Kollege Daniel Höhr schlug für den TuS Kriftel auf, bevor er Herz und Hirn endgültig in seine Live-Reportagen steckte. Für SPORT1 kommentierte er die Europameisterschaften 2019 und berichtete von der Beachvolleyball-WM aus Hamburg. In dieser Saison ist er zudem einer der Kommentatoren der Volleyball Bundesliga auf SPORT1 im Free-TV. Am Samstag, 9. November, ist ab 18:00 Uhr das nächste Livespiel auf SPORT1 zu sehen, der SC Potsdam misst sich mit Allianz MTV Stuttgart. Am Mittwoch, 13. November, folgt live ab 18:25 Uhr ebenfalls aus der Volleyball Bundesliga der Frauen die Partie SSC Palmberg Schwerin gegen USC Münster.

Die volle Ladung Sport aufs Ohr: Die Podcast-Familie von SPORT1

Die im September gestartete SPORT1 Podcast-Familie umfasst neben den neuen Podcasts „Audiobeweis“ und „Volleytalk“ bereits sechs weitere Formate, die auf www.sport1-podcast.de und den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Podcasts, Deezer und Podigee abrufbar sind. „Lieber Fußball“ ist das neue Talk-Format: SPORT1 Chefkolumnist Tobias Holtkamp spricht mit prominenten Gästen aus der Fußballszene einmal im Monat über ihre Liebe zum Fußball. In „DIE EISHOCKEY SHOW powered by SPORT1“ sorgt das Trio Rick Goldmann, Basti Schwele und Sascha Bandermann jeden Donnerstag für großes Eishockey-Entertainment. Neben eigenen Analysen lassen die „SPORTFUZZIS“ auch regelmäßig Eishockeyspieler aus dem Profibereich zu Wort kommen. In „Königsklasse – Darauf kannst du wetten!“ dreht sich bei Hartwig Thöne und Colin Clegg alles um das Thema Wetten, sie liefern dabei alle wichtigen Infos zum aktuellen UEFA Champions League-Spieltag. In „Spielerfrauen on air“ liefern Ina Aogo, Frau des ehemaligen Nationalspielers Dennis Aogo von Hannover 96, und Mirjana Zuber, Gattin von Hoffenheims Steven Zuber, spannende Einblicke in das Leben an der Seite eines Fußballprofis. Neue Folgen erscheinen im 14-tägigen Rhythmus immer donnerstags. Auch die Podcast-Versionen des populärsten deutschen Fußballtalks „Der CHECK24 Doppelpass“ mit Thomas Helmer und des beliebten Instagram-Formats „Split It!“ mit Lisa Ramuschkat gehören zur SPORT1 Podcast-Familie, die in den kommenden Monaten weiter ausgebaut werden wird. Weitere Infos zu den Podcasts und alle bereits veröffentlichten Folgen zum Nachhören gibt es auf www.sport1-podcast.de .

