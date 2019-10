• SPORT1 Moderator Hartwig Thöne und Sportwetten-Experte Colin Clegg liefern alle wichtigen Infos zum aktuellen UEFA Champions League-Spieltag und zu vielen weiteren Sportevents

• Kongeniales Gastgeber-Duo: Hartwig Thöne als eloquenter Moderator und Champions-League-Fachmann sowie Colin Clegg als Sportwetten-Experte und Statistik-Nerd

• Premierenfolge ab heute auf www.sport1-podcast.de und den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Podcasts, Deezer und Podigee abrufbar

Ismaning, 21. Oktober 2019 – Wetten, dass Sportfans mit diesem Podcast bei ihren Tipps die Nase vorn haben? Ab sofort bietet der neue Podcast „Königsklasse – Darauf kannst du wetten!“ von SPORT1 alle relevanten Daten und Statistiken zu den aktuellen Spielen in der UEFA Champions League sowie Analysen und Tipps zu den entsprechenden Wettquoten. Präsentiert wird der 20-minütige Podcast von Hartwig Thöne und Sportwetten-Experte Colin Clegg – ein kongeniales Gastgeber-Duo, das unterhaltsam über Statistiken, Quoten und das berühmte Bauchgefühl diskutiert. Das neue Format ist Teil der weiter wachsenden Podcast-Familie von SPORT1, die zu Beginn der neuen Saison in Kooperation mit der Podcastbande gestartet wurde, dem Audio-Ableger des Kölner Agenturnetzwerks SR Management. Die erste Ausgabe von „Königsklasse – Darauf kannst du wetten!“ ist ab heute auf www.sport1-podcast.de und den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Podcasts, Deezer und Podigee abrufbar. Die nächsten „Königsklasse“-Folgen erscheinen immer sonntags vor den Spieltagen der UEFA Champions League. Neben den Folgen zur UEFA Champions League sind auch Specials zu besonderen Anlässen geplant.

„Königsklasse – Darauf kannst du wetten!“: Der Prognose-Podcast für Statistik-Fans und Sportwetten-Freaks

Neben Zahlen und Fakten kommt bei dem neuen Podcast auch der Fun-Faktor nicht zu kurz – dank des Gastgeber-Duos: SPORT1 Moderator Hartwig Thöne denkt schnell, spricht schnell und liebt die Champions League. Doch nun steht er vor seiner bisher größten Aufgabe: Er soll Sport- und Statistik-Nerd Colin Clegg dessen Insiderwissen entlocken. Denn der Ire weiß nahezu alles über Sport – zumindest alles, was sich in Zahlen ausdrücken lässt. Damit ist er eine wahre Schatztruhe für die Hörer, die nach Anregungen für ihren Wettschein suchen.

Wie viele Tore schießt der Favorit? Welche Quote hat ein Auswärtssieg? Und wann lohnt es sich, auf die Zahl der Eckbälle zu setzen? Vor jedem Champions League-Spieltag analysieren Hartwig Thöne und Colin Clegg die wichtigsten Partien – darunter am nächsten Spieltag natürlich auch die Auftritte der deutschen Klubs Bayern München bei Olympiakos Piräus, Borussia Dortmund bei Inter Mailand, Bayer Leverkusen bei Atletico Madrid und RB Leipzig gegen Zenit St. Petersburg.

„Wer die Königsklasse liebt, die Vorfreude auf die Duelle um Europas Krone zwischen den Ohren erleben will und damit sogar noch Kohle verdienen will, dem empfehle ich: Reinhören, Spaß haben und Genießen!“, wirbt Hartwig Thöne. Für ihn „rockt der Podcast – egal ob im Fitnessstudio, auf der Couch, in der Bahn oder auf dem Weg ins Stadion. Es gibt immer eine Chance zuzuhören und Wissen mit Unterhaltung zu verbinden“.

Das sind Hartwig Thöne und Colin

Hartwig Thöne ist auf SPORT1 aktuell unter anderem als Co-Moderator des „Fantalks“ zu sehen, moderierte bereits „Bundesliga Aktuell“ und andere Formate. Er studierte Politikwissenschaften in Kiel und Hamburg und startete seine journalistische Laufbahn parallel zum Studium Mitte der 90er Jahre beim Axel-Springer-Verlag in Hamburg und als Radioreporter. Seit 1999 ist Thöne bei SPORT1 als TV-Redakteur tätig, zunächst in Hamburg und seit 2005 in München. Neben seiner Tätigkeit als Sendungsleiter kommentiert und moderiert er seit Jahren mit Schwerpunkt Fußball und Triathlon.

Colin Clegg ist Ire und Sportwetten-Experte durch und durch – schließlich arbeitet er seit Jahren in der Glücksspiel- und Sportwettenbranche. Aktuell ist der „Irishman in Ismaning“ für MAGIC SPORTS MEDIA tätig – das Unternehmen, das wie SPORT1 zum Constantin Medien-Konzern gehört, ist auf Vermarktung und Beratung in den Bereichen Wetten, Poker, Casino und Lotto spezialisiert. „Eine gut durchdachte Wette erhöht den Spaß am Spiel und den Mitfieberfaktor“, erklärt Colin Clegg. Allein auf seine Daten verlässt er sich bei den Tipps allerdings nicht: „Es ist ein Zusammenspiel, das Statistikwissen sollte den Instinkt untermauern.“

Die volle Ladung Sport aufs Ohr: Die Podcast-Familie von SPORT1

Die im September gestartete SPORT1 Podcast-Familie umfasst neben dem neuen Podcast „Königsklasse – Darauf kannst du wetten!“ bereits fünf weitere Formate, die auf www.sport1-podcast.de und den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Podcasts, Deezer und Podigee abrufbar sind. „Lieber Fußball“ ist das neue Talk-Format: SPORT1 Chefkolumnist Tobias Holtkamp spricht mit prominenten Gästen aus der Fußballszene einmal im Monat über ihre Liebe zum Fußball. In „DIE EISHOCKEY SHOW powered by SPORT1“ sorgt das Trio Rick Goldmann, Basti Schwele und Sascha Bandermann jeden Donnerstag für großes Eishockey-Entertainment. Neben eigenen Analysen lassen die „SPORTFUZZIS“ auch regelmäßig Eishockeyspieler aus dem Profibereich zu Wort kommen. In „Spielerfrauen on air“ liefern Ina Aogo, Frau des ehemaligen Nationalspielers Dennis Aogo von Hannover 96, und Mirjana Zuber, Gattin von Hoffenheims Steven Zuber, spannende Einblicke in das Leben an der Seite eines Fußballprofis. Neue Folgen erscheinen im 14-tägigen Rhythmus immer donnerstags. Auch die Podcast-Versionen des populärsten deutschen Fußballtalks „Der CHECK24 Doppelpass“ mit Thomas Helmer und des beliebten Instagram-Formats „Split It!“ mit Lisa Ramuschkat gehören zur SPORT1 Podcast-Familie, die in den kommenden Monaten weiter ausgebaut werden wird. Weitere Infos zu den Podcasts und alle bereits veröffentlichten Folgen zum Nachhören gibt es auf www.sport1-podcast.de .

Ansprechpartner für weitere Informationen und Rückfragen:

Michael Röhrig | Mathias Frohnapfel | Natalie Raida

Kommunikation

Sport1 GmbH

Münchener Straße 101g

85737 Ismaning

Tel. 089.96066.1244

Fax 089.96066.1209

E-Mail mathias.frohnapfel@sport1.de