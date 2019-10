New York | Ismaning, 22. Oktober 2019 – Neuer Partner für Match IQ: Die Match IQ GmbH, ein Tochterunternehmen der Constantin Medien AG, wird zukünftig wieder Hertha BSC betreuen. Die Full-Service Sport-Event- und -Beratungs-Agentur unterstützt den Bundesligisten sowohl bei seinen Internationalisierungs-Bestrebungen in den USA als auch bei der sportlichen Vorbereitung durch die Organisation von Trainingslagern und Freundschaftsspielen. Zudem wird Hertha BSC ebenfalls in das Match IQ Americas Büro in den USA integriert. Neben der Hertha ist bereits der FC Schalke 04 Partner des im Juli neu gegründeten Büros in New York, das von Erik Stover geleitet wird.

Match IQ hatte Hertha BSC bereits im Mai für zwei Spiele in die USA begleitet. Im Mittleren Westen traf die „Alte Dame“ in Saint Paul, der Hauptstadt des US-Bundesstaats Minnesota, zunächst auf den MLS-Klub Minnesota United FC, bevor in Madison, der Hauptstadt des US-Bundesstaats Wisconsin, ein Freundschaftsspiel gegen das USL League One-Team Forward Madison FC auf dem Programm stand. Neben internationalen Reisen wird sich Match IQ auch um die Planung, Organisation und praktische Umsetzung von Trainingslagern und Freundschaftsspielen der Berliner kümmern.

Nicholas MacGowan von Holstein, Gründer und Geschäftsführer der Match IQ GmbH: „Dass wir mit Hertha BSC nun den zweiten Bundesligisten für unser Büro in New York City gewinnen konnten, zeigt, wie wichtig den Klubs der Ausbau ihrer Marke in Nordamerika ist und wir freuen uns, sie dabei bestmöglich unterstützen zu können. Zudem kehrt die Hertha auch wieder im sportlichen Bereich zu uns zurück und vertraut auf unseren Service und unsere Qualität bei der Planung und Umsetzung von Trainingslagern und Testspielen.“

Paul Keuter, Mitglied der Geschäftsleitung von Hertha BSC: „Unsere erfolgreiche USA-Tour im Mai hat gezeigt, wie viel Sympathie Hertha BSC in den Vereinigten Staaten entgegengebracht wird. Wir möchten unsere Internationalisierung nun weiter vorantreiben und haben uns deshalb entschieden, unsere Wintervorbereitung im Januar in Florida zu absolvieren. Unser Partner Match IQ wird uns dabei dank seiner Kompetenz im internationalen Bereich und seinem neuen Büro in New York bestmöglich unterstützen.“

Neben Hertha BSC und dem FC Schalke 04 berät Match IQ auch weitere nationale und internationale Topklubs wie Eintracht Frankfurt, VfL Wolfsburg, Ajax Amsterdam oder PSV Eindhoven im Bereich Internationalisierung und Spieltags-Abwicklung. Mit dem Büro in New York, das den Namen „Match IQ Americas“ trägt und von Erik Stover, der zuvor unter anderem bei New York Cosmos und den New York Red Bulls in leitenden Funktionen tätig war, geführt wird, möchte Match IQ seine Präsenz in Nordamerika weiter ausbauen.

