1,28 Millionen Zuschauer ab 3 Jahren (Z3+) schalten am gestrigen Sonntagmorgen in der Spitze ein

Ismaning, 21. Oktober 2019 – Die Hochspannung in der Bundesliga – Platz 1 und 9 trennen nur zwei Punkte – hat dem „CHECK24 Doppelpass“ auf SPORT1 am gestrigen Sonntag den bisherigen Saisonbestwert beschert: 1,10 Millionen Zuschauer ab 3 Jahren (Z3+) im Schnitt haben eingeschaltet. In der Spitze waren bei der von Thomas Helmer moderierten Talkrunde 1,28 Millionen Zuschauer (Z3+) dabei. Bei den Zuschauern Gesamt lag der Marktanteil bei 9,0 Prozent, in der SPORT1 Kernzielgruppe der Männer 14 bis 59 Jahre (M14-59) sahen starke 14,8 Prozent den Fußballtalk. In „Der CHECK24 Doppelpass“ hat neben Hans Meyer, Präsidiumsmitglied von Borussia Mönchengladbach, unter anderem SPORT1 Experte Stefan Effenberg über Dortmunds Sieg gegen Gladbach und das Last-Minute-Remis des FC Bayern in Augsburg diskutiert. Nächstes Quoten-Highlight: Am Sonntag, 27. Oktober, werden im „CHECK24 Doppelpass“ live ab 11:00 Uhr natürlich das Ruhrderby zwischen Schalke und Dortmund und das Match des FC Bayern gegen Union Berlin Thema sein. Zudem wirft die Runde einen Blick voraus auf den DFB-Pokal, u.a. mit dem Topspiel VfL Bochum gegen Bayern München (Dienstag, 29. Oktober, live auf SPORT1 – Countdown ab 18:00 Uhr). Zu Gast werden unter anderem Horst Heldt, Ex-Manager von Schalke 04, sowie der Weltmeister von 1990 Olaf Thon und SPORT1 Experte Marcel Reif sein.

„Der CHECK24 Doppelpass“ ist neben der Ausstrahlung im Free-TV auf SPORT1 auch im Simulcast-Livestream auf den digitalen SPORT1 Plattformen und via Facebook Live zu sehen, steht zudem kurz nach Sendungsende als Video-on-Demand in der SPORT1 Mediathek sowie als Podcast zur Verfügung. Neu ist der Liveblog zum „CHECK24 Doppelpass“ auf SPORT1.de . Hier werden die Zuschauer ab Sendungsbeginn aktuell und unterhaltsam über den Fußballtalk informiert und können über die Kommentarfunktion mitdiskutieren.

„CHECK24 Doppelpass“ mit starken Zahlen

„Der CHECK24 Doppelpass“ auf SPORT1 hat seine Position als Nummer 1 der Fußballtalks in Deutschland auch in der abgelaufenen Saison untermauert: 950.000 Zuschauer ab drei Jahren (Z3+) im Schnitt haben in der Spielzeit 2018/2019 die Talkrunde mit Moderator Thomas Helmer verfolgt – zweitbester Wert seit sechs Jahren.Mit 7,2 Prozent Marktanteilbei Z3+ und 11,6 Prozentin der SPORT1 Kernzielgruppe der Männer 14 bis 59 Jahre (M14-59) erzielte „Der CHECK24 Doppelpass“ ebenfalls hervorragende Marktanteile. Zudem überzeugte der Talk auf allen Plattformen, in dieser zusätzlichen Reichweite spiegeln sich auch Änderungen im Nutzungsverhalten wider.Das Leuchtturm-Format von SPORT1 erzielte im Schnitt pro Sendung 44.003 Views im Livestream auf den digitalen SPORT1 Plattformen, im Vorjahr waren es 34.700 Views. Hinzu kamen 47.319 Views auf Facebook und 37.788 Views auf YouTube.

Das Talk-Original mit dem Phrasenschwein: „Der CHECK24 Doppelpass“ auf SPORT1

„Der CHECK24 Doppelpass“ zieht seit 1995 die Fans in seinen Bann: Von 11:00 bis 13:30 Uhr empfangen Moderator Thomas Helmer, die beiden Co-Moderatorinnen Ruth Hofmann und Laura Papendick sowie die Experten Marcel Reif, Stefan Effenberg und Reinhold Beckmann die Fußball-Nation – zusammen mit Stargästen aus der Bundesliga und renommierten Sportjournalisten.

Ansprechpartner für weitere Informationen und Rückfragen:

Michael Röhrig | Mathias Frohnapfel

Kommunikation

Sport1 GmbH

Münchener Straße 101g

85737 Ismaning

Tel. 089.96066.1244

Fax 089.96066.1209

E-Mail mathias.frohnapfel@sport1.de