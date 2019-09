Die neue SPORT1 Podcast-Familie umfasst zunächst vier Formate, die auf www.sport1-podcast.de und den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Podcasts, Deezer und Podigee abrufbar sind

In „DIE EISHOCKEY SHOW powered by SPORT1“ sorgt das Trio Rick Goldmann, Basti Schwele und Sascha Bandermann für großes Eishockey-Entertainment, erste Folge zum DEL-Saisonstart ab heute verfügbar

Ina Aogo und Mirjana Zuber liefern in „Spielerfrauen on air“ s pannende Einblicke in das Leben an der Seite eines Fußballprofis, neue Folge ebenfalls am heutigen Donnerstag erschienen

Auch die Podcast-Versionen des populärsten deutschen Fußballtalks „Der CHECK24 Doppelpass“ mit Thomas Helmer und des beliebten Instagram-Formats „Split It!“ mit Lisa Ramuschkat gehören zur SPORT1 Podcast-Familie

Ismaning, 12. September 2019 – Willkommen bei der neuen Podcast-Familie von SPORT1 – Deutschlands führende 360°-Sportplattform forciert Aktivitäten im Bereich Digital Audio: Die Sport1 GmbH startet in Kooperation mit der Podcastbande, dem Audio-Ableger des Kölner Agenturnetzwerks SR Management, ein neues, umfangreiches Podcast-Angebot. Ab heute gibt es im ersten Schritt vier Formate, die den Hörern Unterhaltung, Expertise und tiefe Einblicke in die Sportwelt liefern. Die SPORT1 Podcast-Familie wird zeitnah mit weiteren Podcasts rund um das Thema Sport ausgebaut, darunter auch verschiedene Eigenproduktionen sowie Talk- und Comedy-Podcasts. Zu den ersten Familienmitgliedern zählen die Podcasts „DIE EISHOCKEY SHOW powered by SPORT1“, „Spielerfrauen on air“ sowie die etablierten SPORT1 Formate „Der CHECK24 Doppelpass“ und „Split It!“. Alle aktuellen und zukünftigen Angebote werden unter www.sport1-podcast.de präsentiert, hier gibt es zudem weitere Infos zu den Podcasts und neben den aktuellen auch alle bereits veröffentlichten Folgen zum Nachhören. Darüber hinaus können die SPORT1 Podcasts auf den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Podcasts, Deezer und Podigee abgerufen und abonniert werden.

Olaf Schröder, Vorstandsvorsitzender der Constantin Medien AG und Vorsitzender der Geschäftsführung der Sport1 GmbH: „Podcasts gewinnen auch bei sportbegeisterten Zielgruppen weiter an Bedeutung. Mit unserer SPORT1 Podcast-Familie bauen wir unser Angebot als führende 360°-Sportplattform in Deutschland weiter aus: Wir bieten unseren Usern ein umfangreiches und vielfältiges Portfolio in verschiedenen Sportarten und Genres, das wir in den kommenden Monaten mit weiteren Formaten aufstocken werden. Durch die zusätzliche Verbreitung unseres hochwertigen Contents im Bereich Digital Audio sprechen wir auch neue Sportfans an und schaffen weitere attraktive Vermarktungs-Umfelder für unsere Partner.“

„DIE EISHOCKEY SHOW powered by SPORT1“ mit Rick Goldmann, Basti Schwele und Sascha Bandermann

Zum DEL-Auftakt an diesem Wochenende startet auch der beliebte Podcast „DIE EISHOCKEY SHOW powered by SPORT1“ in die neue Saison. Nach der erfolgreichen Premieren-Saison mit Top-Bewertungen und einer wachsenden Fangemeinde erscheint der wöchentliche Podcast ab sofort jeden Donnerstag in Kooperation mit SPORT1. Weiterhin widmen sich die drei Eishockey-Experten Rick Goldmann, Basti Schwele und Sascha Bandermann unter dem Namen die „SPORTFUZZIS“ in jeder Ausgabe informativ und unterhaltsam ihrem Lieblingssport aus unterschiedlichsten Perspektiven. Neben den eigenen Analysen lässt das Trio auch regelmäßig Eishockeyspieler aus dem Profibereich zu Wort kommen. Großes Eishockey-Entertainment ist garantiert! In der 21. Folge, die heute erschienen ist, wird der Start der drei deutschen CHL-Mannschaften beleuchtet, dazu gibt es eine ausführliche DEL-Vorschau. Gesprächspartner sind Alexander Sulzer von der Düsseldorfer EG und Marcel Goc von den Adler Mannheim.

„Spielerfrauen on air“ mit Ina Aogo und Mirjana Zuber

In „Spielerfrauen on air“ geben Ina Aogo, Frau des ehemaligen Nationalspielspielers Dennis Aogo von Hannover 96, und Mirjana Zuber, Gattin von Hoffenheims Steven Zuber, donnerstags im 14-tägigen Rhythmus Einblicke in das Leben an der Seite eines Fußballprofis. Die beiden nehmen die Hörer mit ins „Insta-Life wie im Märchen“ und sprechen unter anderem über ihre Männer, den Promi-Alltag und diverse Lifestyle-Themen. Die neueste Ausgabe von „Spielerfrauen on air“ ist seit heute abrufbar.

„Der CHECK24 Doppelpass“ mit Thomas Helmer, Ruth Hofmann und Laura Papendick

Auch den „CHECK24 Doppelpass“ gibt es jede Woche als Podcast zum Nachhören. Der populärste deutsche Fußballtalk ist bereits seit 1995 die Bühne für die Protagonisten der Liga: Moderator Thomas Helmer und die beiden Co-Moderatorinnen Ruth Hofmann und Laura Papendick empfangen jeden Sonntag live ab 11:00 Uhr auf SPORT1 eine hochkarätige Runde aus Klub-Repräsentanten und Sportjournalisten im Hilton Munich Airport, um die brisantesten Fußball-Themen zu diskutieren. Zur Stammbesetzung zählen auch die SPORT1 Experten Stefan Effenberg, Marcel Reif und Reinhold Beckmann. Am kommenden Sonntag, 15. September, sind unter anderem der Vorstand Sport von Eintracht Frankfurt, Fredi Bobic, und Ex-Nationalmannschaftskapitän Michael Ballack zu Gast.

„Split It!“ mit Lisa Ramuschkat

„Split It!“ ist aktuell das einzige Live-Interviewformat auf Instagram im deutschsprachigen Raum. SPORT1 Moderatorin Lisa Ramuschkat interviewt in „Split It!“ seit der vergangenen Saison bekannte Fußballspieler wie Kevin Volland, Yussuf Poulsen oder Maximilian Arnold sowie namhafte Fußballtrainer wie Stefan Kuntz oder Sandro Schwarz. Das Besondere: Lisa Ramuschkat fungiert dabei als Sprachrohr der Fans und wählt während des Interviews Fragen der Zuschauer aus der Kommentar-Spalte aus. Ab sofort gibt es das beliebte Format auch als Podcast zum Nachhören. Die neueste Folge mit Christoph Kramer von Borussia Mönchengladbach, der sich unter anderem zum anstehenden Niederrhein-Derby in der Bundesliga gegen den 1. FC Köln äußert, ist seit heute verfügbar. Alle bisherigen Ausgaben von „Split It“ sind zudem in der SPORT1 Mediathek und auf Instagram zu finden.

