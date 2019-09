Ismaning, 13. September 2019 – Derbyzeit im Toto-Pokal Bayern: Der TSV 1860 München empfängt im Viertelfinale die Spielvereinigung Unterhaching und SPORT1 ist beim Duell der beiden Drittligisten am Freitag, 11. Oktober, live ab 19:15 Uhr im Free-TV und im 24/7-Livestream auf SPORT1.de mittendrin. Neben dem hohen Prestigewert hat der Toto-Pokal-Wettbewerb des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) einen wichtigen finanziellen Hintergrund: Der Sieger qualifiziert sich für die lukrative erste Runde des DFB-Pokals in der kommenden Saison.

1860 und Haching: Via Elfmeterschießen und Last-Minute-Tor ins Viertelfinale

Sowohl 1860 München als auch die Spielvereinigung Unterhaching mussten im Achtelfinale schwierige Aufgaben lösen: Die Löwen setzten sich erst im Elfmeterschießen beim TSV 1865 Dachau durch, während Haching nach einer 2:0-Führung gegen Türkgücü München noch das 2:2 hinnehmen musste, ehe in der Nachspielzeit Paul Grauschopf den 3:2-Siegtreffer erzielte. Die Löwen bauen im anstehenden Duell jetzt auch auf ihr Publikum im Städtischen Stadion an der Grünwalder Straße, während Ligakonkurrent Haching als aktuell Tabellenvierter der Dritten Liga den besseren Saisonstart vorzuweisen hat. Im Vorjahr war für Sechzig und Unterhaching im Halbfinale des Toto-Pokals Endstation: Die Löwen unterlagen Viktoria Aschaffenburg, Unterhaching zog gegen die Würzburger Kickers den Kürzeren. Nun träumen beide Teams vom Durchmarsch bis ins Endspiel.

Ansprechpartner für weitere Informationen und Rückfragen:

Michael Röhrig | Mathias Frohnapfel

Kommunikation

Sport1 GmbH

Münchener Straße 101g

85737 Ismaning

Tel. 089.96066. 1244

Fax 089.96066.1209

E-Mail mathias.frohnapfel@sport1.de

www.sport1.de