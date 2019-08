„Sky Sport News HD: Die 2. Bundesliga“ an Spieltagen immer freitags ab 22:30 Uhr und sonntags ab 19:30 Uhr

Umfangreiche Berichterstattung zur 2. Bundesliga auf den SPORT1 Plattformen

Ismaning, 2. August 2019 – Gute Nachrichten für alle Fußballfans: Die Highlight-Zusammenfassungen der 2. Bundesliga sind in der Sky Produktion „Sky Sport News HD: Die 2. Bundesliga“ weiterhin parallel auch auf SPORT1 und im 24/7-Livestream auf SPORT1.de zu sehen. Die Sendung wird an Spieltagen immer freitag- und sonntagabends ausgestrahlt und fasst die Höhepunkte der Partien des Tages zusammen. Seit der Saison 2017/2018 hat Sky freitags und sonntags die exklusiven Rechte für die zeitversetzte Highlight-Berichterstattung der 2. Bundesliga im Free-TV. Im Rahmen der Kooperation wird die Sendung weiterhin parallel auch auf SPORT1 ausgestrahlt. Die Vereinbarung ist bis zum Ende der laufenden Saison ausgelegt. Die Sendung mit den Highlight-Zusammenfassungen der 2. Bundesliga im Free-TV beginnt freitagabends künftig um 22:30 Uhr und sonntagabends um 19:30 Uhr.

Prominentes Aufstiegsrennen mit Stuttgart, Hamburg, Nürnberg und Hannover

SPORT1 ist auch künftig auf Ballhöhe, wenn neben dem Hamburger SV auch die drei namhaften Bundesliga-Absteiger VfB Stuttgart, Hannover 96 und der 1. FC Nürnberg um eine Rückkehr ins Oberhaus kämpfen. Neu in der 2. Bundesliga mit dabei sind außerdem die drei Aufsteiger VfL Osnabrück, Karlsruher SC und der SV Wehen Wiesbaden. Zusätzlich zu „Sky Sport News HD: Die 2. Bundesliga“ am Freitag- und Sonntagabend sind Highlights am Sonntagvormittag auch in „Hattrick Pur – Die 2. Bundesliga“ auf SPORT1 zu sehen. Neben der TV-Berichterstattung begleitet SPORT1 die komplette Saison der 2. Bundesliga auch ausführlich auf seinen digitalen Online-, Mobile- und Social-Media-Plattformen mit News, Interviews, Statistiken, Spielplänen und Livetickern

Die Bundesliga und 2. Bundesliga auf SPORT1

SPORT1 besitzt als langjähriger Partner der Deutschen Fußball Liga (DFL) ausführliche Nachverwertungsrechte an der Fußball-Bundesliga. Deutschlands führende 360°-Sportplattform bietet den Fußballfans in seinen bekannten Formaten zur Bundesliga und 2. Bundesliga nicht nur an den Wochenenden – unter anderem mit den aktuellen Highlights des Spieltags in „Bundesliga Pur“ – sondern auch unter der Woche mit dem News-Format „SPORT1 News“ eine umfangreiche Berichterstattung. Jeweils am Sonntagvormittag sind in „Hattrick Pur – Die 2. Bundesliga“ die Highlights der Zweitliga-Spiele von Freitag und Samstag zu sehen, anschließend in „Bundesliga Pur“ die besten Szenen der Freitags- und Samstagspartien. Nach dem „CHECK24 Doppelpass“ live ab 11:00 Uhr wird das Bundesliga-Programm am Sonntag mit dem Format „Bundesliga Pur – Lunchtime“ aus dem 35. Stockwerk des Münchner O 2 Towers abgerundet, Regel-Sendeplatz ist 13:30 Uhr.

