FC Bayern München gegen FC Arsenal zum Start am Donnerstag, 18. Juli, live ab 05:00 Uhr auf SPORT1, im 24/7-Livestream auf SPORT1.de und in der Onefootball App

Zudem unter anderem FC Bayern München gegen Real Madrid am Sonntag, 21. Juli, live ab 02:00 Uhr und das Derby d‘Italia Juventus Turin gegen Inter Mailand am Mittwoch, 24. Juli, live ab 13:30 Uhr

14 Partien des prestigeträchtigen Cups live auf SPORT1, alle 18 Partien live in der Onefootball App

Ismaning, 11. Juli 2019 – Juve-Star Cristiano Ronaldo und Eden Hazard, 100 Millionen-Euro-Neuzugang von Real Madrid, zudem Bayerns neues Defensivjuwel Benjamin Pavard oder Tottenhams Torjäger Harry Kane: All diese Fußball-Größen werden beim International Champions Cup 2019 ab Donnerstag, 18. Juli, live auf SPORT1 im Free-TV, im 24/7-Livestream auf SPORT1.de und in der Onefootball App zu sehen sein. Insgesamt überträgt SPORT1 bis zum Samstag, 10. August, 14 hochkarätige Partien des prestigeträchtigen Wettbewerbs live. Den Auftakt macht das Match FC Bayern München gegen FC Arsenal am Donnerstag, 18. Juli, live ab 05:00 Uhr im US-amerikanischen Carson (Sendzeiten in der Übersicht). Weiter geht es in Singapur am Samstag, 20. Juli, live ab 13:30 Uhr mit dem ersten internationalen Auftritt des neuen Trainers von Inter Mailand, Antonio Conte. Die Nerazzurri messen sich mit Manchester United. Neben den Livespielen werden die besten Szenen in Highlight-Clips auf den digitalen Plattformen von SPORT1 und Onefootball gezeigt.

Wie präsentieren sich Reals Neuzugänge Eden Hazard und Luka Jovic?

Gleich drei äußerst attraktive Partien stehen am Sonntag, 21. Juli, auf dem Programm. Nach dem Duell FC Arsenal gegen AC Florenz in der Nacht von Samstag auf Sonntag ab 0:00 Uhr, folgt live ab 02:00 Uhr das Prestige-Duell FC Bayern gegen Real Madrid. Die Fans freuen sich auf den Auftritt der Münchner Stars wie Manuel Neuer, Robert Lewandowski und Thomas Müller sowie darauf, Luka Jovic (Neuzugang für 60 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt) und Eden Hazard im Real-Trikot unter die Lupe zu nehmen. Juves Starstürmer Cristiano Ronaldo nimmt es indes in Singapur live ab 13:30 Uhr mit Champions-League-Finalist Tottenham Hotspur auf. Vormerken sollte man sich unter anderem auch das als Derby d’Italia bekannte Duell Juventus Turin gegen Inter Mailand am Mittwoch, 24. Juli, live ab 13:30 Uhr.

Partnerschaft von SPORT1 MEDIA, SPORT1 und Onefootball

Bei der Umsetzung des 2019 International Champions Cup kommt wie im Vorjahr die Partnerschaft von SPORT1 MEDIA, SPORT1 und Onefootballzum Tragen. Das On-Air-Team von SPORT1 wird die Livespiele kommentieren und sie Onefootball zur Verwertung zur Verfügung stellen. Onefootballbietet seinen Usern somit die Möglichkeit, alle 18 Spiele in den digitalen Umfeldern als InApp-Livestream zu sehen. Darüber hinaus zeigt Onefootball auf seinen digitalen Plattformen sowie Social-Media-Kanälen alle Highlight-Clips in seinen eigenen redaktionellen Formaten. Die Vermarktung von SPORT1 MEDIA und Onefootball erfolgt gemeinsam über beide Plattformen. Der Livesport-Broadcaster DAZN hat zudem von SPORT1 und Onefootball eine Sublizenz erworben und wird ebenfalls alle 18 Spiele live zeigen.

Das ist der International Champions Cup

Große Namen wie Real Madrid, FC Bayern München und Manchester United sowie Inter und Milan: Der 2013 erstmals veranstaltete International Champions Cup ist eine internationale Fußball-Turnierserie, die während der Sommerpause der großen Fußball-Ligen ausgetragen wird. Die Spiele finden in diesem Jahr in Amerika, Europa und Asien statt. Sieger des International Champions Cup ist die Mannschaft, die nach drei Spielen die beste Punkteausbeute und Tordifferenz aufzuweisen hat.

