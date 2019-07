Aktuelle Kader, wichtige Fakten und Einschätzungen renommierter Autoren der FUNKE MEDIENGRUPPE und von SPORT1: Fünf Seiten pro Verein aus der Bundesliga und 2. Bundesliga, dazu Einzel-Portraits aller Klubs der 3. Liga

Exklusiv-Interviews u.a. mit Karl-Heinz Rummenigge, Hans-Joachim Watzke, Jochen Schneider und Dieter Hecking

Neuer Fokus auf eSports: Infos und Analysen zum eSports-Engagement jedes Bundesligaklubs auf einer Extra-Seite

Einstimmung auf den DFB-Pokal mit SPORT1 Experte Stefan Effenberg, Bundesliga-Spielpläne und weitere Fußball-Highlights zum Vormerken

Ismaning | Essen, 8. Juli 2019 – 244 Seiten Vorfreude auf die neue Saison – das „Must-Heft“ für Fußballfans: Die FUNKE MEDIENGRUPPE und SPORT1 bringen in Kooperation am morgigen Dienstag, 9. Juli, das neue „SPORT1 Bundesliga Sonderheft 2019 + 2020“ präsentiert von TV Digital zum Preis von 4,90 Euro mit einer Auflage von 120.000 Stück im deutschsprachigen Raum auf den Markt. Das Sonderheft bietet neben sämtlichen Kadern und den wichtigsten Fakten zu allen Vereinen der Bundesliga, 2. Bundesliga und 3. Liga viele Zusatzinfos, Analysen und Exklusiv-Interviews u.a. mit Karl-Heinz Rummenigge, Hans-Joachim Watzke, Jochen Schneider und Dieter Hecking. Neben dem DFB-Pokal, den SPORT1 als erster privater Free-TV-Sender in Deutschland ab der neuen Saison live übertragen wird, stehen auch die eSports-Aktivitäten der Klubs im „SPORT1 Bundesliga Sonderheft 2019 + 2020“ besonders im Fokus.

Infos und Analysen, dazu Integration von Kickbase und eSports: Umfangreiche Vorstellung jedes Klubs auf fünf Seiten

Die Klubs der Bundesliga und 2. Bundesliga werden im „SPORT1 Bundesliga Sonderheft 2019 + 2020“ in ausführlichen Portraits auf jeweils fünf Seiten präsentiert. Neben den aktuellen Kadern gibt es die wichtigsten Fakten, Statistiken und Stadioninfos im Überblick. Zudem analysiert ein renommierter Autor der FUNKE MEDIENGRUPPE oder von SPORT1 jeden Verein auf einer Doppelseite. Neue Maßstäbe setzt die umfangreiche Berichterstattung über das eSports-Engagement der Vereine auf einer Extra-Seite mit Analysen, Info-Grafiken und Statistiken, um der weiter wachsenden Popularität von eSports Rechnung zu tragen. Online-Fußballmanager-Fans kommen zudem mit der Integration des Fußballmanagers Kickbase auf ihre Kosten, denn in jedem Bundesliga-Kader wird der punktbeste Spieler der vergangenen Saison vorgestellt. Neben den beiden höchsten Spielklassen ist auch die 3. Liga im Magazin prominent vertreten: Auf zehn Seiten werden die Klubs in kompakten Portraits mit allen Kadern und weiteren Infos vorgestellt.

Acht Exklusiv-Interviews mit wichtigen Protagonisten der Bundesliga und 2. Bundesliga wie Rummenigge, Watzke, Schneider oder Hecking

Großen Raum im „SPORT1 Bundesliga Sonderheft“ nehmen die insgesamt acht Exklusiv-Interviews ein: Auf jeweils einer Doppelseite kommen dabei nicht nur die Größen der Bundesliga, sondern auch der 2. Bundesliga ausführlich zu Wort. Interviewpartner aus der Bundesliga sind Bayerns Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge, BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke, Hertha-Manager Michael Preetz, Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider und Dirk Zingler, Präsident von Aufsteiger Union Berlin. Aus der 2. Bundesliga stehen der neue HSV-Trainer Dieter Hecking, St. Paulis neuer Sportchef Andreas Bornemann und Sebastian Schindzielorz, Geschäftsführer Sport beim VfL Bochum, ausführlich Rede und Antwort.

Einstimmung auf den DFB-Pokal, Bundesliga-Spielpläne und Termin-Übersicht weiterer Fußball-Highlights

Über die Bundesliga und 2. Bundesliga hinaus liegt ein Schwerpunkt auf dem DFB-Pokal. SPORT1 überträgt den Wettbewerb als erster privater TV-Sender in Deutschland ab dieser Saison live im Free-TV. Zum Auftakt wird in der 1. Runde am Freitag, 9. August, live ab 20:45 Uhr der Kracher zwischen dem ambitionierten Drittligisten KFC Uerdingen 05 und Borussia Dortmund gezeigt. Zur Einstimmung auf die 77. Auflage des DFB-Pokals gibt es im „SPORT1 Bundesliga Sonderheft“ einen ausführlichen Rückblick auf die große Historie des Wettbewerbs. Darüber hinaus kommt der zweimalige Pokalsieger Stefan Effenberg zu Wort, der den DFB-Pokal live auf SPORT1 als Experte am Mikrofon begleiten wird. Ein Überblick der 1. Runde sowie alle weiteren Pokaltermine runden die Berichterstattung ab. Außerdem sind im Magazin die Spielpläne der Bundesliga und 2. Bundesliga enthalten, zusätzlich gibt es die elf wichtigsten Termine der anstehenden Fußball-Saison zum Vormerken.

Olaf Schröder, Vorstandsvorsitzender der Constantin Medien AG und Vorsitzender der Geschäftsführung der Sport1 GmbH: „Mit dem neuen ‚SPORT1 Bundesliga Sonderheft‘ steigern wir die Vorfreude der Fußballfans auf die neue Saison und versorgen sie mit allen relevanten Infos. Zudem setzen wir Maßstäbe bei der Berichterstattung über die eSports-Aktivitäten der Klubs. Dank der Partnerschaft mit der FUNKE MEDIENGRUPPE erweitern wir das Produktportfolio unter unserer Dachmarke SPORT1 auch wieder in den Print-Bereich.“

„Wir verkürzen die Sommerpause der Fußballfans und stimmen sie schon jetzt auf die neue Bundesliga-Saison ein. Gemeinsam mit unserem Partner SPORT1 stellen wir alle Vereine der ersten, zweiten und dritten Liga ausführlich vor und locken mit dem zusätzlichen Fokus auf eSports neue Lesergruppen an. In diesem Magazin steckt die geballte Fußball-Kompetenz von FUNKE und SPORT1“, sagt Hans-Uwe Pöls, Teil der Geschäftsleitung der FUNKE Zeitschriften GmbH.

SPORT1 und FUNKE bündeln Kompetenzen

Das „SPORT1 Bundesliga Sonderheft 2019 + 2020“ erscheint im Rahmen einer Kooperation zwischen der FUNKE MEDIENGRUPPE bzw. deren Programmzeitschrift TV Digital und SPORT1. Das Konzept für das Bundesliga Sonderheft stammt – wie schon bei den beiden bisherigen Auflagen in der Saison 2012/2013 und 2013/2014 – von Hans-Uwe Pöls, der das Projekt bei der FUNKE MEDIENGRUPPE redaktionell und organisatorisch verantwortet.