Der SPORT1 Trackday 2019 findet am Sonntag, 14. Juli, auf dem Nürburgring statt

Neue Programm-Highlights mit Drohnen-Show, Oldtimer-Ausstellung und Sim Racing

SPORT1 Box mit Promi-Challenges, Fußball-Darts, Autogrammstunden und vielem mehr

Ismaning, 19. Juni 2019 – PS-Spektakel mit Promi-Challenges auf dem SPORT1 Trackday: Am Sonntag, 14. Juli, stellen sich Stars wie Darts-Weltmeister Michael van Gerwen, Comedian Oliver Pocher und Ex-Fußball-Profi Mario Basler auf dem Nürburgring verschiedenen Herausforderungen. Die Prominenten treten auf dem Motorsport- und Tuning-Event beim Fußball-Darts, Sim Racing, Reifenwechsel oder auf der 1/8-Meile gegeneinander oder gegen Fans an. Darüber hinaus bietet der SPORT1 Trackday ein umfangreiches Programm, das mit vielen neuen Highlights wie einer Drohnen-Show, einer Classic Area mit Oldtimer-Ausstellung oder Sim Racing aufwartet. Traditionell mit dabei sind auch bekannte SPORT1 Gesichter wie „PS PROFI“ Sidney Hoffmann und das Schrauber-Duo Tanja Trautmann und Julian Appelt von „Operation Auto“.

Starauflauf auf dem Nürburgring

In diesem Jahr lockt der SPORT1 Trackday viele bekannte Gesichter an den Nürburgring, die auch Autogramme und Selfies geben werden. So haben sich neben Darts-Weltmeister Michael van Gerwen und „PS PROFI“ Sidney Hoffmann nun auch Comedian und Moderator Oliver Pocher sowie Ex-Fußball-Profi Mario Basler angekündigt.Zudem wird die frisch gekürte Miss Tuning Vanessa Knauf zusammen mit einigen Vorgängerinnen wie der Miss Tuning 2014 Veronika Klimovits, die im Mai den Titel des Playmate des Jahres holte, vorbeischauen. In der SPORT1 Box haben Besucher die Möglichkeit, gegen die Prominenten beim Fußball-Darts anzutreten und sich attraktive Preise zu sichern. Zudem können Sim Racing-Begeisterte an mehreren Simulatoren der Nürburgring eSports Lounge Rennen gegen die beiden professionellen Sim Racer Mike Nürnberg und Patrick Baaden von Sorg Rennsport fahren und ebenfalls etwas gewinnen.

Die beiden Kfz-Meister Tanja Trautmann und Julian Appelt, SPORT1 Zuschauern aus dem Dokutainment-Format „Operation Auto“ bekannt, stellen sich indes einer ganz besonderen Challenge. Die erfahrene Schrauberin aus Hamburg und der Münchner YouTube-Star werden während des Trackdays das Auto eines Besuchers reparieren. Die Star-Gäste um Michael van Gerwen und Oliver Pocher werden sich zudem beim Reifenwechsel probieren: Wer schafft es am schnellsten die Reifen des Porsche Cayman S von Sorg Rennsport fehlerfrei zu wechseln?

Von Drohnen bis Oldtimer: Neue Programm-Highlights warten auf die Besucher

Darüber hinaus bietet das Programm des SPORT1 Trackday 2019 viele neue Attraktionen wie zum Beispiel eine Drohnen-Show: Pilot und Helikopter-Weltmeister Mirko Cesena wird sein Können sowohl mit einer Racing- als auch einer Helikopter-Drohne unter Beweis stellen. Zudem haben Besucher die Möglichkeit, selbst ein paar Mini-Drohnen zu steuern. Liebhaber von alten Autos kommen bei der Ausstellung der Oldtimer-Plattform Classic Trader voll auf ihre Kosten: In einer Classic Area im Fahrerlager können bis zu 20 Oldtimer bewundert werden. Slalom-Spaß verspricht indes ein Pylonen Parcours des MSC Adenau, den Kinder ab acht Jahren mit einem Kart umfahren können.

Aber auch die Klassiker wie das 1/8-Meile-Rennen, bei dem sich Profis, Amateure und prominente Gast-Starter in verschiedenen Klassen packende Duelle um die Bestzeiten liefern, sind wieder am Start. Drift-Fans können sich auf mitreißende Drift-Taxifahrten und Show-Driften freuen. Beim von der Nürburgring Driving Academy präsentierten Race of Champions fahren jeweils zwei Teilnehmer parallel auf demselben abgesteckten Kurs. Zudem findet im Rahmen des Trackdays ein Rennen der German Timeattack Masters statt. Stunt-Fahrer Ricardo Domingos schaut nach seiner Premiere im Vorjahr erneut vorbei und wird sich wieder an spektakulären Stunts auf einem Bike, Quad und in einem Smart versuchen. Auch das traditionell beliebte Show & Shine-Event,powered by Tuning World Bodensee,auf dem ring°boulevard ist am Start. Für Familien mit Kindern gibt es eine eigene „Kids-Area“ mit Bobbycar-Rennen, Hüpfburg, Kettcar-Parcours und einer Carrera-Bahn.

Tickets für den SPORT1 Trackday 2019 am Sonntag, 14. Juli, sind im Vorverkauf unter www.nuerburgring.de /sport1trackday und der Hotline 0800/2083200 erhältlich (Erwachsene: 15 Euro; Jugendliche 13 bis 17 Jahre und Studenten: 10 Euro; Kinder bis zwölf Jahre: freier Eintritt).

Medienvertreter können sich unter folgendem Link zum SPORT1 Trackday 2019 akkreditieren (Akkreditierungsschluss ist am 8. Juli 2019):

www.nuerburgring.de/fans-info/news/media/akkreditierung

Aktuelle News zum SPORT1 Trackday sowie Impressionen der vorherigen Events gibt es auf www.nuerburgring.de/sport1trackday und http://m.sport1.de/trackday sowie auf der offiziellen Facebookseite .

