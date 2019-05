Buntes Rahmenprogramm mit Drohnen-Show, 1/8-Meile Rennen, Sim Racing und Show & Shine-Event

Prominente Gesichter vor Ort wie Darts-Weltmeister Michael van Gerwen und „PS PROFI“ Sidney Hoffmann

Ismaning, 2. Mai 2019 – Der SPORT1 Trackday ist auch 2019 wieder am Start: In nur zehn Wochen, am Sonntag, 14. Juli, wird der Nürburgring wieder zum Mekka für alle Fans von verbranntem Gummi, glänzendem Lack und dröhnenden Motoren. Dabei bietet der SPORT1 Trackday auch in diesem Jahr ein buntes Programm, bei dem PS-Fun und -Action an oberster Stelle stehen. Bereits seit sieben Jahren erfreut sich das Event großer Beliebtheit in der Motorsport- und Tuning-Szene: Im Vorjahr feierten mehr als 7.000 Besucher eine ausgelassene PS-Party. Am 14. Juli setzen SPORT1 und der Nürburgring die Erfolgsgeschichte mit der inzwischen achten Auflage des Spektakels nun fort. Dabei werden auch neben der Strecke wieder viele Highlights geboten. Das Event lockt diesmal unter anderem Darts-Weltmeister Michael van Gerwen an den Nürburgring. Traditionell mit dabei sind zudem auch bekannte SPORT1 Gesichter wie „PS PROFI“ Sidney Hoffmann.

Premiere auf dem SPORT1 Trackday 2019

Zum ersten Mal in diesem Jahr gehen Drohnen in die Luft: Drohnen-Pilot und Helikopter-Weltmeister Mirko Cesena wird sein Können bei einer Flugshow sowohl mit einer Racing- als auch einer Helikopter-Drohne unter Beweis stellen. Zudem haben die Besucher die Möglichkeit, selbst ein paar Mini-Drohnen zu steuern. Wer lieber virtuell unterwegs ist, kommt an vier Gaming-Stationen für Drohnenrennen auf seine Kosten. Das Thema eSports ist bereits zum zweiten Mal auf dem Trackday vertreten: In Kooperation mit dem ADACkönnen Besucher auchauf einem Simulator Rennen gegeneinander fahren.

Darts-Weltmeister Michael van Gerwen und „PS PROFI“ Sidney Hoffmann vor Ort

Mittendrin im Geschehen auf dem Nürburgring ist 2019 auch Darts-Weltmeister Michael van Gerwen. Beim Fußball-Darts können Interessierte dem Darts-Profi zeigen, wie gut sie zielen können. Zudem sind auch bekannte SPORT1 Gesichter wie „PS PROFI“ Sidney Hoffmann vor Ort, der für Autogramme und Selfies zur Verfügung steht.

Buntes Rahmenprogramm

Darüber hinaus bietet das Rahmenprogramm des SPORT1 Trackday 2019 noch viele weitere Attraktionen, bei denen Besucher sogar selber Hand ans Lenkrad legen können. Beim 1/8-Meile Rennen liefern sich Profis, Amateure und prominente Gast-Starter in verschiedenen Klassen packende Duelle um die Bestzeiten. Drift-Fans kommen bei mitreißenden Drift-Taxifahrten und Show-Driften auf ihre Kosten. Beim von der Nürburgring Driving Academy präsentierten Race of Champions fahren jeweils zwei Teilnehmer parallel auf demselben abgesteckten Kurs. Zudem findet im Rahmen des Trackdays ein Rennen der German Timeattack Masters statt.

Auch das traditionell beliebte Show & Shine-Event,powered by Tuning World Bodensee,auf dem ring°boulevard ist am Start. Für die passende Beschallung und einzigartige Sounderlebnisse in extrem tiefen Bassfrequenzen sorgt der DB-Contest by PropperDroppers Germany. Für Familien mit Kindern gibt es zudem eine eigene „Kids-Area“ mit Bobbycar-Rennen, Hüpfburg, Kettcar-Parcours und einer Carrera-Bahn.

Tickets für den SPORT1 Trackday 2019 am Sonntag, 14. Juli, sind im Vorverkauf unter www.nuerburgring.de und der Hotline 0800/2083200 erhältlich (Erwachsene: 15 Euro; Jugendliche 13 bis 17 Jahre und Studenten: 10 Euro; Kinder bis zwölf Jahre: freier Eintritt).

Aktuelle News zum SPORT1 Trackday sowie Impressionen der vorherigen Events gibt es auf www.nuerburgring.de/sport1trackday und http://m.sport1.de/trackday sowie auf der offiziellen Facebookseite .

