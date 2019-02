1,26 Millionen Zuschauer ab 3 Jahren (Z3+) schalten in der Spitze beim Fußballtalk ein

Ismaning, 25. Februar 2019 – Der „CHECK24 Doppelpass“ mit Uli Hoeneß ist am gestrigen Sonntag auf großes Interesse beim TV-Publikum gestoßen: 1,05 Millionen Zuschauer ab 3 Jahren (Z3+) im Schnitt sahen die von Thomas Helmer moderierte Talkrunde mit dem Präsidenten des FC Bayern München, in der Spitze schalteten 1,26 Millionen Zuschauer (Z3+) auf SPORT1 ein. Bei den Zuschauern Gesamt lag der Marktanteil bei 8,0 Prozent, in der Kernzielgruppe der Männer 14-59 Jahre (M14-59) sahen hervorragende 13,7 Prozent den Fußballtalk, das ist der zweitbeste Saisonwert. Auch in der Zielgruppe der Männer 14-49 Jahre (M14-49) wurde mit 13,7 Prozent ebenso ein starker Wert erzielt. Der „CHECK24 Doppelpass“ hat somit seine Positionierung als wichtigster und erfolgreichster Fußballtalk untermauert. In der Sendung ließ Uli Hoeneß unter anderem aufhorchen, als er über einen möglichen Einstieg von Oliver Kahn beim FC Bayern sprach. „Er würde ein Jahr lang Vorstandsmitglied sein. Man hätte Möglichkeit sich zu beschnuppern“, nannte Hoeneß erste Details der Planung.

„Der CHECK24 Doppelpass“ ist neben der Ausstrahlung im Free-TV auf SPORT1 auch im Simulcast-Livestream auf den digitalen SPORT1 Plattformen sowie komplett via Facebook Live zu sehen und steht kurz nach Sendungsende zudem als Video-on-Demand in der SPORT1 Mediathek zur Verfügung.

Der „CHECK24 Doppelpass“ ist Deutschlands beliebtester Fußballtalk und hat seine Rolle als Nummer 1 auch in der Vorsaison klar behauptet. In der Spielzeit 2017/2018 erreichte „Der CHECK24 Doppelpass“ hervorragende Zahlen: Im Schnitt 1,0 Millionen Zuschauer (Z3+) sahen den Fußballtalk auf SPORT1. Das ist die beste Gesamtquote seit fünf Jahren. Der Marktanteil lag bei 7,5 Prozent, in der SPORT1 Kernzielgruppe Männer 14 bis 59 Jahre (M14-59) bei 11,9 Prozent.

