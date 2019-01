Neuer Bestwert für SPORT1 für Europas Eishockey-Königsklasse auf SPORT1: 210.000 Zuschauer ab drei Jahren (Z3+) im Schnitt sehen Remis im Halbfinal-Hinspiel zwischen EHC Red Bull München und EC Red Bull Salzburg live im Free-TV

Showdown in Salzburg: Halbfinal-Rückspiel am Mittwoch, 16. Januar, live ab 20:15 Uhr im Free-TV auf SPORT1

Ismaning, 9. Januar 2019 – Der historische erste Auftritt eines deutschen Teams im Halbfinale der Champions Hockey League (CHL) ist am gestrigen Dienstagabend auf großes Zuschauerinteresse gestoßen: Das 0:0 im Halbfinal-Hinspiel zwischen dem deutschen Meister EHC Red Bull München und dem EC Red Bull Salzburg verfolgten im Schnitt 210.000 Zuschauer ab drei Jahren (Z3+) – ein neuer Bestwert für SPORT1, das den Wettbewerb bereits seit der Gründung 2014 überträgt. In der Spitze sahen die Liveübertragung mit Kommentator Basti Schwele und Experte Rick Goldmann sogar bis zu 330.000 Zuschauer (Z3+). In der SPORT1 Kernzielgruppe der Männer 14-59 Jahre (M14-59) lag der Marktanteil bei 1,6 Prozent. Am kommenden Mittwoch, 16. Januar, kommt es für München nun zum alles entscheidenden Spiel in Salzburg: Schafft das Team von Don Jackson den Einzug ins Finale? SPORT1 ist beim Halbfinal-Showdown live ab 20:15 Uhr mittendrin.

CHL auch medial in Deutschland auf dem Vormarsch

Als offizieller Medienpartner begleitet SPORT1 die CHL bereits in ihrer fünften Saison. Der Wettbewerb um die europäische Eishockey-Krone rückt dabei in Deutschland immer mehr in den Fokus: Bei den bisherigen 14 Livespielen mit deutscher Beteiligung haben in der laufenden Saison 2018/19 durchschnittlich 160.000 Zuschauer (Z3+) eingeschaltet – und damit 60 Prozent mehr als in der vorherigen Spielzeit. Die Marktanteile liegen aktuell bei 1,3 Prozent (M14-59) und 0,6 Prozent (Z3+). In der Vorsaison lag die Reichweite im Schnitt noch bei 100.000 Zuschauern.

Showdown nächsten Mittwoch in Salzburg

Nach dem torlosen Remis zu Hause kommt es für den EHC Red Bull München im Halbfinal-Rückspiel der CHL am Mittwoch, 16. Januar, zum Do-or-Die-Spiel in Salzburg um die erstmalige Finalteilnahme eines deutschen Klubs in der Eishockey-Königsklasse. SPORT1 überträgt das spannende Halbfinal-Rückspiel live ab 20:15 Uhr, am Mikro sind wieder Kommentator Basti Schwele und Experte Rick Goldmann im Einsatz.

Wer sichert sich zweites Endspielticket?

Im Finale würde München wahrscheinlich auf die Frölunda Indians treffen. Das schwedische Team entschied sein Halbfinal-Hinspiel gegen HC Pilsen aus Tschechien klar mit 6:3 für sich. Das Rückspiel ist am Dienstag, 15. Januar, live ab 17:25 Uhr auf SPORT1 im Free-TV zu sehen. Es kommentiert Peter Kohl.

Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.1, 08.01.2019, Marktstandard: TV; SPORT1 Medienforschung (vorläufige Zahlen)

