Vincent Wuttke, Jahrgang 1997, studiert Politikwissenschaften sowie Kommunikations- und Medienwissenschaften an der Universität Bremen. Nach seinem Abitur 2015 arbeitete er zunächst als Praktikant und Freier Mitarbeiter bei der Mediengruppe Kreiszeitung. Dort absolvierte er anschließend sein zweijähriges Volontariat in der Lokalsportredaktion in Rotenburg (Wümme). Seit dem 1. September ist der gebürtige Rotenburger Praktikant in der SPORT1-Redaktion.