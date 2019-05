Tobias Jochims, Jahrgang 1986, studierte Journalismus und arbeitete bis Oktober 2017 in der Medienabteilung des Fußball-Zweitligisten 1. FC Heidenheim 1846. Hauptsächlich als schreibender Redakteur für On- und Offline-Medien tätig, sammelte der gebürtige Heidelberger bereits während seines Studiums redaktionelle Erfahrungen beim VfB Stuttgart, FC St. Pauli sowie SV Waldhof Mannheim. Neben seiner Mitarbeit in der Digital-Redaktion von SPORT1 arbeitet er derzeit außerdem als Freier Redakteur für das Bundesliga-Radio von Amazon Music.