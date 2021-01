Pit Gottschalk ist Chefredakteur von SPORT1. Zuvor war der Journalist und Buchautor bei Sport Bild in Hamburg und bei Funke Sport in Essen. Die Abonnenten des täglichen Fußball-Newsletters Fever Pit’ch versorgt er jeden Morgen mit dem Kommentar zum Fußballthema des Tages und den Links zu den besten Fußballstorys in den deutschen Medien.

Folgen Sie Pit Gottschalk auf Twitter: @pitgottschalk