Patrick Berger, Jahrgang 1992, ist leidenschaftlicher Sportreporter.

Zwischen 2011 und 2013 machte der gebürtige Hesse ein Volontariat bei der Gelnhäuser Neuen Zeitung (GNZ). Anschließend studierte er als erster Stipendiat des Verbandes Deutscher Sportjournalisten (VDS) Sportjournalistik an der Macromedia University in Hamburg sowie an der Stellenbosch University in Südafrika.

Bereits während seines Studiums begleitete Berger u.a. drei Jahre lang den Hamburger SV als Berichterstatter für die Hamburger Morgenpost (MOPO). 2017 wechselte Berger für eine Saison die Seiten und arbeitete als Pressesprecher für den Handball-Bundesligisten Füchse Berlin.

Für die Berliner Zeitung und den Berliner Kurier berichtete er dann zwischen 2018 und 2019 wieder als Reporter u.a. über den 1. FC Union, Hertha BSC sowie die deutsche Fußball-Nationalmannschaft.

Seit 1. Januar 2020 ist der gebürtige Büdinger Chefreporter West bei SPORT1 und vor allem beim BVB und Schalke 04 am Ball.

