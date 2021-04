Julian Meißner - Director News

Julian Meißner volontierte nach dem Studium der Sportwissenschaften in Köln ab 2006 zunächst in der Online-Redaktion von SPORT1 und begleitete anschließend als Redakteur zahlreiche große Sportereignisse vor Ort, darunter die Fußball-EM 2008, Handball-Welt- und Europameisterschaften, die Europaspiele 2015 in Baku und die Olympischen Spiele 2016 in Rio de Janeiro.

In verschiedenen redaktionellen Positionen war der gebürtige Heidelberger maßgeblich an der Vernetzung der verschiedenen Redaktionsbereiche und der crossmedialen Arbeit im Newsroom beteiligt.

Nach einem vierjährigen Abstecher zur Perform Group ist er seit April 2021 wieder im Unternehmen als Director News und damit verantwortlich für alle Nachrichtenkanäle.