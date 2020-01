Übersichtlicher, einfacher und vor allem schneller als jemals zuvor - die neue SPORT1-App ist da!

Freuen Sie sich auf ein modernes Design, die einfache Navigation, die intelligente Sportartensuche, personalisierte Push-Meldungen, jede Menge Video- und TV Highlights und vor allem auf eine stark verbesserte Performance.

Anzeige

Wir haben die letzten Wochen und Monate genutzt, um unseren Usern ein noch besseres Nutzererlebnis zu ermöglichen. Immer alles erleben, was in der Sportwelt jetzt gerade wichtig ist, ob in Text, Bild, Video oder Stream: mit SPORT1 verpassen Sie nichts!

Jetzt hier downloaden – die neue Version der SPORT1 App

Modernes Design, intuitive Navigation

Das moderne Design macht die SPORT1 App intuitiver. Dank des neuen Aufbaus des Homescreens und der umgebauten Navigation die sich jetzt im „daumenfreundlichen Bereich“ am unteren Rand des Bildschirms befindet.

Die neue Navigation bietet auch den schnellen Einstieg in die ganze Welt des Sports. Über den Sportarten-Tab finden Sie schnell zu ihrer Lieblings-Sportart oder zu dem Wettbewerb, der sie am meisten interessiert. Besonders schnell geht es mit der intelligenten Sportarten- und Eventsuche. Einfach mal ausprobieren – oder gleich Favoriten setzen.

In jeder Sportart und in jedem Wettbewerb bieten wir Ihnen dann die komplette Übersicht über die frischesten News, alle Daten und Ergebnisse sowie Videos.

Bessere Performance, blitzschnelle Ticker

Besonders viel Wert haben wir auf die Verbesserung der Performance gelegt. Kürzere Ladezeiten im Live- und Datenbereich werden Sie begeistern. Mit einem Klick in den Live-Tab in der Mitte der Navigation sind Sie in der blitzschnellen Liveticker-Welt.

Aber Spoiler-Alert: Wenn Sie unseren Ticker- oder Tor-Alarm nutzen, kann es leicht passieren, dass der Ball im TV noch im Mittelfeld herumgeschoben wird, sie in der SPORT1 App aber schon vom nächsten Tor wissen.

Sollten Sie den Livebereich mal verlassen haben und dahin zurückkehren, können Sie sich über die automatische Aktualisierung aller Ergebnisse freuen.

Neben den Top-Events aus der Fußball-Welt berichten wir auch von den wichtigsten Ereignissen im Handball, Tennis, Eishockey, Motorsport, Wintersport, US-Sport, Darts, Basketball und vielen mehr.

Livestream immer nur einen Klick entfernt

Diese Vielfalt spiegelt sich jetzt auch bei den beliebten SPORT1-Push-Mitteilungen wider. Wir haben die Anzahl unserer Kanäle erweitert.

Über den Tab „Video & TV“ tauchen Sie in unsere Video- und Livestream-Welt ein

Der kostenlose Stream des SPORT1-TV-Programms ist ab sofort immer nur noch einen Klick entfernt. Darüber hinaus finden Sie in zahlreichen Playlists alle unsere Video-Highlights. Zur SPORT1-Programmübersicht geht es bequem über den Tab „Mehr“

Willkommen in der neuen, schnellen Zeit! Laden Sie sich direkt jetzt hier die neue Version der SPORT1 App runter.

Viel Spaß!