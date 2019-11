Die SPORT1 GmbH (im Folgenden „SPORT1“ genannt) ist innerhalb sozialer Netzwerke und Plattformen aktiv und präsent, um dort mit Interessenten und Nutzern zu kommunizieren und sie über weitere Angebote von SPORT1 informieren zu können. Um der gebotenen Transparenzpflicht nachzukommen, informiert SPORT1 hier über die Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten, soweit wir diese kennen und beeinflussen können.

Für die Verarbeitung der beim Besuch der TikTok-App von dem Besucher überlassenen personenbezogenen Daten, ist TikTok Inc., 10100 Venice Blvd., Culver City, CA 90232, USA (im Folgenden „TikTok“) verantwortlich.

I. Grundsätze

Wir erheben, verarbeiten und nutzen Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich unter Beachtung der geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen.

Personenbezogene Daten sind alle Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person im Folgenden „Daten“). Hierunter fallen insbesondere sogenannte Bestandsdaten wie Ihr Name, Ihre Postanschrift, Ihre E-Mail-Adresse und Telefonnummer, aber auch Nutzungsdaten, etwa die Information über den Zeitpunkt Ihres Besuchs des TikTok-Profils von SPORT1, den dabei von Ihnen verwendeten Browser, und weitere beim Besuch dieses TikTok-Profils generierte Daten.

II. Umfang der Datenerhebung, -verarbeitung und –nutzung

Wir erheben, verarbeiten und nutzen Ihre uns von TikTok, zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten nur für die Zwecke der Bereitstellung von Informationen zu Sportthemen und der Darstellung und Angeboten von Dienstleistungen zu diesen Themen auf unserem TikTok-Profil. Hiervon umfasst sind: Aktuelle News und Videos aus der Welt des Sports. Die Interaktion mit registrierten Nutzern Angebotsoptimierung.

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt dabei ausschließlich auf Grundlage der geltenden Datenschutzbestimmungen von SPORT1, d.h. je nach Fall - konkret auf Basis Ihrer vorher SPORT1 erteilten Einwilligung, einer rechtlichen Verpflichtung, eines Vertragsschlusses mit Ihnen oder nach Abwägung berechtigter Interessen im Einzelfall.

Soweit wir personenbezogene Daten auf Basis einer Einwilligung verarbeiten, tun wir dies nur, solange Sie nicht widersprechen bzw. die Einwilligung widerrufen.

Dieses TikTok-Profil richtet sich nicht an Personen unter 16 Jahren. Wir bitten darum, dass Personen unter 16 Jahren keine persönlichen Daten an uns bereitstellen. Wenn wir erfahren, dass wir persönliche Daten von Personen unter 16 Jahren erfasst haben, werden wir Schritte zur schnellstmöglichen Löschung der Daten einleiten. Falls Sie erfahren, dass ein Benutzer unserer Website jünger als 16 Jahre ist nehmen Sie bitte über datenschutz@sport1.de mit uns Kontakt auf. Wir werden diese Information streng vertraulich behandeln.

Welche Daten wir genau über Sie erheben und verarbeiten möchten wir Ihnen in den folgenden Datenschutzhinweisen mitteilen. Wenn Sie Fragen zum Thema Datenschutz haben, wenden Sie sich bitte an datenschutz@sport1.de. Für weitere Informationen zum Thema Datenschutz finden Sie auf unserer Datenschutzerklärung.

(1) TikTok

Zur Auswertung des Nutzerverhaltens erhebt TikTok personenbezogene Daten. Einen bestimmten Teil dieser Daten stellt TikTok den Betreibern von TikTok-Profilen in anonymisierter und aggregierter Form zur Verfügung. Dabei handelt es sich um die Anzahl neuer Follower, demografische Daten wie Geschlecht und Land, ohne jedweden Bezug zu identifizierbaren Personen. SPORT1 kann daher keinen Besucher des TikTok-Profils identifizieren.

Als Betreiber dieses Profils erhält auch die SPORT1 anonymisierte Statistik-Daten (sog. Insights) von TikTok. Über diese Daten können keine Rückschlüsse auf den jeweiligen Besucher gezogen werden. Auch können diese erhaltenen statistischen Daten nicht mit den Profildaten unserer Abonnenten verknüpft werden. Die in den Statistiken enthalten Daten werden von SPORT1 ausschließlich für die Analyse des Nutzerverhaltens verwendet, damit wir unser TikTok-Profil sowie unser Angebot besser auf die Bedürfnisse und Interessen der Besucher ausrichten können.

Wir nutzen ausschließlich die uns von TikTok zur Verfügung gestellten Daten, die für die hier genannten Zwecke erforderlich sind. Sollten weitere Daten zur Verfügung gestellt werden, so erfolgt kein Abruf und damit keine Verarbeitung durch uns.

Wir erhalten nur anonymisierte Informationen und Statistiken, wenn der Besucher unseres TikTok-Profils bei TikTok registriert ist. Allerdings weisen wir darauf hin, dass in Folge des unmittelbaren Ansteuerns unseres TikTok-Profils, beispielsweise durch das Auslesen von Logfiles (beispielsweise IP-Adresse) oder das Setzen von Cookies, durch TikTok selbst, ein Vermerk dieser Daten möglich ist.

Die Nutzung Ihrer uns von TikTok übermittelten Daten erfolgt auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO:

zur Durchführung von Datenanalysen,

um die Nutzung unserer TikTok Seite statistisch zu erfassen und zum Zwecke der Optimierung unseres Angebotes für Sie auszuwerten,

zur Vermarktung unserer Beiträge und Videos auf der Sport1-Webseite oder der Sport1News-App,

zur ständigen Verbesserung und Verwaltung unseres Angebotes und Produkte.

Aus vorgenannten Punkten folgt unser berechtigtes Interesse nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

Wir haben weder Einfluss auf die Erhebung von Daten durch TikTok, noch auf die bei TikTok bestehenden Datenverarbeitungsvorgänge. Auch sind uns weder der Umfang der Datenerhebung, noch die Zwecke der Verarbeitung oder die hinterlegten Speicherfristen bekannt. Eine Weiterleitung der Daten in anonymisierte Statistiken kann daher nicht ausgeschlossen werden.

Wenn Sie, als ein registrierter Nutzer unser TikTok-Profil folgt/aboniert oder sie liket fügt TikTok Ihr Profil der Liste aller Follower/Abonnenten dieses Profils hinzu. TikTok stellt Ihnen im Anschluss ihrem Newsfeed (unter Home) unsere Beiträge und Videos zur Verfügung. Die Liste unserer Abonnenten wird SPORT1 durch TikTok überlassen. In dieser Liste sind aber nur die Daten enthalten, die öffentlich sind, d.h. Informationen, die von dem registrierten Nutzer über seine TikTok-Einstellungen freiwillig überlassen werden. Welche dies konkret sind entscheidet der jeweilige Nutzer in seinen TikTok-Einstellungen selbst. Darüber hinaus hat jeder Nutzer in seinen TikTok-Einstellungen (unter Privatsphäre und Sicherheit) die Möglichkeit seine Privatsphäre individuell einzustellen.

Zudem können wir auch Kommentare auf unseren TikTok-Beiträgen, Likes sowie Aktivitäten auf unserem Profil einzelnen Nutzern zuordnen.

Die Verarbeitung dieser Daten dient dem oben genannten Zweck und erfolgt nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO auf Grundlage Ihrer freiwillig erteilten Einwilligung durch die Registrierung und Anmeldung bei TikTok.

Die vollständige Datensammlung, d.h. welche Daten eines Besuchers TikTok insgesamt sammelt und zu welchen Zwecken diese von TikTok verarbeitet werden, ist uns nicht bekannt. Die erforderlichen Informationen sind uns von TikTok nicht überlassen worden. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nur so weit informieren können, wie unser Wissen über die Datenverarbeitung in unserem Verantwortungsbereich und unser Einfluss auf die Datenverarbeitung reichen.

Weiter weisen wir darauf hin, dass die Betreiber der Plattform, die auf den unterschiedlichen Endgeräten aufgerufen werden können, meist US-amerikanische Firmen sind und somit ihre Daten auch außerhalb der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraums verarbeitet werden können. Hierdurch können sich Risiken ergeben, weil so z.B. die Durchsetzung der Rechte der Nutzerinnen und Nutzer erschwert werden könnte. TikTok nutzt laut deren Datenschutzerklärung die Dienstleister und Host-Provider Alibaba Cloud, Amazon Web Services, StackPack, LLC (Highwinds) and Akamai Technologies, Inc. in den USA, welche jeweils unter dem Privacy-Shield zertifiziert sind und sich dazu verpflichten, die Datenschutzstandards der EU einzuhalten. Näheres dazu regeln die Datenschutzerklärungen der einzelnen Anbieter sowie von TikTok.

TikTok: TikTok Inc., 10100 Venice Blvd., Culver City, CA 90232, USA

Der Datenschutzbeauftragte von TikTok kann unter dpo@tiktok.com kontaktiert werden

Weitere Informationen zur Datenverarbeitung durch TikTok erhält man in der Datenschutzerklärung von TikTok unter: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=de

III. Auskunfts-, Widerspruchs- und Widerrufsrecht

Nach der Datenschutzgrundverordnung haben Sie ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten. Zudem können Sie der Erstellung pseudonymisierter Nutzungsprofile zu Zwecken der Werbung, der Marktforschung oder der Optimierung unserer Website widersprechen. Von Ihnen erteilte Einwilligungen in die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

Sie haben das Recht,

Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten – auch soweit sie sich auf Herkunft oder Empfänger dieser Daten beziehen – und den Zweck der Speicherung dieser Daten zu erhalten. Unter Ihre TikTok-Profileinstellungen (Privatsphäre und Sicherheit / Personalisierung der Daten) haben Sie die Möglichkeit eine Kopie ihrer – unter TikTok – gespeicherten Informationen herunterzuladen;

Ihre Daten berichtigen zu lassen, wenn sie falsch sind. Unter Ihren TikTok-Profileinstellungen (Mein Konto verwalten) sowie in Ihrem Profil (Profil bearbeiten) haben Sie die Möglichkeit Ihre – unter TikTok – gespeicherten Informationen zu korrigieren;

Ihre Daten löschen bzw. sperren zu lassen, wenn die Datenspeicherung unzulässig war oder für unsere weitere Aufgabenerfüllung nicht mehr erforderlich ist. Über Ihre TikTok-Profileinstellungen (Mein Konto verwalten) besteht die Möglichkeit Ihre – unter TikTok – Ihr Konto löschen zu lassen;

Ihre Daten übertragen zu lassen. TikTok bietet Ihnen unter Ihre TikTok-Profileinstellungen (Privatsphäre und Sicherheit / Personalisierung der Daten) die Möglichkeit Ihre – unter TikTok – gespeicherten Daten übertragen zu lassen;

der Nutzung Ihrer Daten zu widersprechen oder einzuschränken bzw. erteilte Einwilligungen zu widerrufen. Nutzen Sie hierfür bitte die Möglichkeit Ihr Konto/Profil über Ihre Profileinstellungen zu löschen oder Sie den Datenschutzbeauftragen von TikTok unter dpo@tiktok.com. Bitte berücksichtigen Sie, dass es aus organisatorischen Gründen zu einer Überschneidung zwischen Ihrem Widerruf und der Nutzung Ihrer Daten im Rahmen einer bereits laufenden Anfrage kommen kann;

sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten rechtswidrig erfolgt. Wenden Sie sich dazu bitte an die Datenschutzbehörde, die für Ihren Wohnort bzw. Ihr Bundesland zuständig ist.

Für datenschutzrelevante Themen, die SPORT1 GmbH betreffen ist die

BayLAD Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht

Promenade 27

91522 Ansbach

Telefon: +49 (0) 981 53 1300

zuständig. Bei datenschutzrelevanten Themen, die die TikTok Inc. betreffen wenden Sie sich bitte an die für TikTok zuständige Aufsichtbehörde in Kalifornien, USA oder an den Datenschutzbeauftragten von TikTok unter dpo@tiktok.com.

Diese Datenschutzhinweise können jederzeit unter dem Link https://m.sport1.de/unternehmen/datenschutz-tiktok abgerufen und ausgedruckt werden. Da Gesetzesänderungen oder Änderungen unserer unternehmensinternen Prozesse eine Anpassung dieser Datenschutzhinweise erforderlich machen können, die wir uns entsprechend vorbehalten, bitten wir Sie, diese Datenschutzhinweise regelmäßig abzurufen.

Ihre Anfragen zum Datenschutz beantworten wir gerne. Nutzen Sie dafür bitte die hier genannten Kontaktdaten.

Wir stehen Ihnen gerne für weitergehende Fragen zum Thema Datenschutz und zur Verarbeitung Ihrer Daten zur Verfügung.

Sie können jederzeit Auskunft, über die von uns über Sie gespeicherten Daten bekommen. Bitte wenden Sie sich in diesen Fällen an

SPORT1 GmbH

Datenschutz

Münchener Str. 101 g

85737 Ismaning

Tel.: +49 (0) 89 - 960 66 0

Fax: +49 (0) 89 - 960 66 1009

Impressum: https://m.sport1.de/unternehmen/impressum

Datenschutz:

BAY GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rechtsanwaltsgesellschaft, Rechtsanwalt Dirk Seeburg

Technopark II | Werner-von-Siemens-Ring 12

85630 Grasbrunn

Email: datenschutz@sport1.de

Stand: November 2019