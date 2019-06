Im neuen SPORT1 Format „Die PS PROFIS – Fahrschule“ ist Sidney Hoffmann in einer ungewohnten Mission unterwegs. Im Duell mit der Rennfahrerin Naomi Schiff muss der „PS PROFI“ sein Können als Fahrschullehrer unter Beweis stellen. Die Kandidaten sind echte Härtefälle, denen im Straßenverkehr jeglicher Überblick fehlt. Nach dem Einzel-Unterricht zeigt sich in der abschließenden Challenge der Schüler, welcher Coach die Nase vorn hat.

Naomi Schiff aktuell in der W Series am Start

Naomi Schiff ist für Sidney im Fahrschulduell eine harte Gegnerin, denn die 25-jährige Belgierin, die in Deutschland lebt, hat bereits zwölf Jahre Rennerfahrung zu bieten – und das aus vier Kontinenten. Aktuell ist Schiff in der Debütsaison der neu geschaffenen W Series im Rahmen der DTM unterwegs. In ihrer Motorsport-Karriere hat sie mit der KTM X-Bow Battle GT4 Championship und dem Renault Clio Cup in Asien bereits zwei Meisterschaften gewonnen.

Gesucht sind Deutschlands schlechteste Autofahrer