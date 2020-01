Im Fokus des "Porsche GT Magazins" stehen die Serien, in denen der Premium-Hersteller Porsche am Start ist. Unter anderem geht es dabei um die FIA WEC, die US-amerikanische IMSA, der Porsche Carrera Cup Deutschland, das ADAC GT Masters, ADAC Zurich 24h-Rennen auf dem Nürburgring, die europäische Blancpain GT Series und die VLN Langstreckenmeisterschaft Nürburgring.

Auch in diesem Jahr zeigt SPORT1 die verschiedenen Ausgaben des 30-minütigen „Porsche GT Magazins“ in der Regel am Sonntagabend. Als Moderator begrüßt weiterhin Eric Engesser die Zuschauer.