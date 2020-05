Die HYLO CARE PDC Europe Superleague Germany startet mit der Gruppenphase, die vom 16. Mai bis zum 7. Juni stattfindet. An den ersten vier Wochenenden treffen die Teilnehmer in zwei Achtergruppen jeweils zweimal in Hin- und Rückspiel aufeinander.

Die besten Vier in jeder Gruppe qualifizieren sich anschließend für die K.o.-Runde mit Viertelfinale, Halbfinale und Finale, die am Sonntag, 14. Juni, ausgestrahlt wird. Der Sieger erhält einen der begehrten Startplätze für die kommenden Darts-WM im legendären Alexandra Palace in London.

Begleitet wird die HYLO CARE PDC Europe Superleague Germany vom bekannten SPORT1 On-Air-Team der Darts-WM: Mit Moderator Hartwig Thöne, den Kommentatoren Basti Schwele und Tobias Drews sowie Social Media Reporterin Jana Wosnitza, zudem ist diesmal auch Moderatorin Ruth Hofmann mit dabei.