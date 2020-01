SPORT1 bleibt langfristig die Heimat für alle Basketballfans im Free-TV: Deutschlands führende 360°-Sportplattform wird die easyCredit Basketball Bundesliga (BBL) auch in den kommenden Spielzeiten bis einschließlich der Saison 2022/23 live und exklusiv im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Im Rahmen der Vereinbarung mit der Telekom Deutschland GmbH zeigt SPORT1 bis zu 47 Livespiele pro Saison, darunter in der Regel ein Spiel pro Spieltag in der Hauptrunde sowie bis zu 13 Duelle der Playoffs inklusive Spiel 3 und möglichen Spiel 4 und 5 der Finalserie. Während der Hauptrunde geht SPORT1 in der Regel sonntags ab 15:00 Uhr mit seinem Livespiel auf Sendung.

Rund-um-Berichterstattung auf den SPORT1 Plattformen

