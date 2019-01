Die Overwatch League ist die erste weltweite eSports-Liga mit in Städten beheimateten Teams in Asien, Europa und Nordamerika. In den Atlantic und Pacific Divisions treten die besten Overwatch-Spieler der Welt, aufgeteilt in jeweils zehn Teams, gegeneinander an.

Die festen Teams repräsentieren verschiedene Weltstädte, darunter London, Los Angeles, New York und Paris. Die zweite Saison der Liga beginnt am 14. Februar 2019 und bietet einen Gesamtpreispool von insgesamt fünf Millionen US-Dollar.

Anzeige

eSPORTS1 begleitet die komplette Saison der Overwatch League und zeigt alle Spieltage live.

Overwatch ist eine Mischung aus Rollenspiel und Shooter, bei dem zwei Teams gegeneinander antreten. Zu Beginn haben sich die Spieler alle einen Helden ausgesucht, der ganz bestimmte Stärken und Schwächen sowie Spezialattacken hat. Ziel des Spiels ist es die Kontrolle über einen vorgegebenen Standort zu gewinnen oder eine Fracht auf dem Spielfeld zu eskortieren.