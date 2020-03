Unter dem Dach der neuen ESL Pro Tour finden in diesem Jahr zahlreiche CS:GO-Events statt, darunter auch die ESL Pro League.

In diesem Jahr treten in der größten CS:GO-Liga der Welt 24 Teams innerhalb von vier Wochen gegeneinander an. Diese sind auf vier Gruppen à sechs Teams aufgeteilt.

Startschuss für die neue Saison ist bereits am 16. März, die dreitägigen Finals finden vom 10. - 12. April statt. Der Preispool umfasst dabei 750.000 US-Dollar.

Neben der ESL Pro League wird eSPORTS1 vom 21. - 24. Mai auch die ESL One Rio de Janeiro live übertragen. Beim ersten CS:GO-Major-Turnier in Südamerika treten 24 Mannschaften gegeneinander an und kämpfen um ihren Anteil am Preispool von einer Million US-Dollar.