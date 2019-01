Große Arenen, 300.000 US Dollar Preisgeld und die zwölf weltbesten Dota 2-Teams: Mit der ESL One Katowice 2019 (22. – 24. Februar), der ESL One Mumbai 2019 (19. – 21. April), der ESL One Birmingham 2019 (31. Mai – 2. Juli) sowie einer weiteren Großveranstaltung in Deutschland im Herbst, erwarten die Zuschauer auf eSPORTS1 vier hochklassige Dota 2-Events.

Die ESL One Hamburg, Europas größtes Dota 2-Festival, war bereits 2017 und 2018 auf SPORT1 im Free-TV zu sehen.

Anzeige

Dota 2 (Start 2013) ist eines der größten Spiele im eSports und weltweit sehr beliebt: In Spitzenzeiten hatte der MOBA-Titel (Multiplayer Online Battle Arena) 30 Millionen aktive Spieler. Dota 2-Turniere zählen somit für viele eSports-Fans zu den Höhepunkten im eSports-Kalender und warten mit sehr hohen Preisgeldern auf. Das Gewinnerteam des Saisonfinales „The International“bekam 2018 zum Beispiel fast 11 Millionen US-Dollar.

Bei Dota 2 spielen zwei Teams bestehend aus fünf Spielern gegeneinander: Ziel des Spiels ist es, die gegnerische Auswahl zu schlagen, indem deren Basis zerstört sowie die eigene verteidigt wird. Die Spieler steuern ihre Helden, die verschiedene Eigenschaften besitzen, dabei aus der Vogelperspektive.