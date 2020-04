Ironman-Weltmeister Jan Frodeno will endlich wieder sportliche Herausforderungen erleben. Doch auch die Triathlonwelt ruht derzeit, und so hat sich Deutschlands Sportler des Jahres 2015 nun ein neues verrücktes Ziel gesetzt: Der "Ironman daheim".

So irre die Idee ist, so nachvollziehbar ist sie auch. Was bleibt ihm auch anderes übrig? Er darf in seiner spanischen Wahlheimat Girona das Haus praktisch nicht verlassen, Training im Freien ist unmöglich, alle Rennen sind wegen der Corona-Pandemie vorerst abgesagt. Was also macht der dreimalige Hawaii-Champion? Er will eine komplette Ironman-Distanz daheim absolvieren.

Frodeno-Manager: "Wie eine Bombe"

"Sie sagen: 'Bitte versucht das nicht zuhause!' Ich sage aber: Ich will 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und einen Marathon laufen", schrieb Frodeno auf seinen Social-Media-Kanälen. "Und das alles zwischen einem Sonnenauf- und -untergang." Geplant ist das Event für den Samstag am Osterwochenende.

"Die Idee schlägt ein wie eine Bombe", verrät Frodenos Manager Felix Rüdiger bei SPORT1. Der 38jährige startet im eigenen Pool mit Gegenstromanlage. 35 Züge pro 100 Meter, erklärte Frodeno bei Instagram.

Einnahmen würde Frodeno spenden

Nach dem Schwimmen geht's aufs Rad, das auf einem sogenannten Rollentrainer fixiert ist. Geplant ist dabei, dass er ein virtuelles Rennen fährt, bei dem andere auch von daheim mitfahren können. Dann noch die 42,2 Kilometer auf einem Laufband. Online soll das Solo-Spektakel live zu verfolgen sein. Weitere Details dazu gab es zunächst noch nicht. Mögliche Einnahmen, zum Beispiel durch Sponsoren, will Frodeno spenden.

Frodeno ist noch immer der einzige Triathlet, der Olympia-Gold (2008 in Peking) und die Ironman-Weltmeisterschaft gewann. Auf Hawaii triumphierte er 2015, 2016 und 2019. Nun will er den nächsten Meilenstein setzen und auch "Ironman daheim" gewinnen.