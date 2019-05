Die Potsdamer Triathletin Laura Lindemann hat in Yokohama bei ihrem zweiten Saisonstart in der WM-Serie die erste Top-10-Platzierung erreicht.

Die 22-Jährige hatte an der dritten Station des Jahres nach dem Schwimmen (750 m), Radfahren (20 km) und Laufen (5 km) in 1:55:43 Stunden auf dem zehnten Rang einen Rückstand von 3:31 Minuten auf US-Seriensiegerin Katie Zaferes.

Anzeige

Bei den Männern verpasste Jonas Schomburg als Elfter einen weiteren Top-10-Platz für die Deutsche Triathlon Union (DTU) nur knapp.

DAZN gratis testen und Sport-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Beim Sieg des französischen WM-Zweiten Vincent Luis (1:43:21) lag der 25-Jährige in 1:44:25 sechs Sekunden hinter dem zehntplatzierten Neuseeländer Sam Ward. Valentin Wernz kam bei seinem Saisondebüt in der WM-Serie in 1:46:46 auf Platz 31.