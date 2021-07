Beim FC Bayern steht der nächste junge Spieler vor einer Ausleihe.

Adrian Fein wird sich der SpVgg Greuther Fürth anschließen. Der kicker berichtet von einer Einigung zwischen dem Bundesliga-Aufsteiger und dem deutschen Rekordmeister.

Anzeige

SPORT1 kann bestätigen, dass Fein auf Leihbasis nach Fürth wechseln wird.

"Doppelpass on Tour": Deutschlands beliebtester Fußballtalk geht auf große Deutschlandtour! Auftakt in Mainz und Frankfurt am 11. und 12. August - weitere Tourtermine und Tickets unter www.printyourticket.de/doppelpass oder unter der Ticket-Hotline (Tel. 06073 722740; Mo.-Fr., 10-15 Uhr)

Vierte Ausleihe für Fein in Folge

Der 22-Jährige war in den vergangenen Spielzeiten bereits an Jahn Regensburg, den Hamburger SV und die PSV Eindhoven verliehen. Insgesamt absolvierte Fein bislang 52 Spiele in der 2. Bundesliga.

Nun wagt der Mittelfeldspieler mit der Leihe zu Fürth den nächsten Schritt und will in der höchsten deutschen Spielklasse Fuß fassen.

Zuvor hatten die Münchner bereits Torhüter Alexander Nübel (24, zur AS Monaco) und U21-Europameister Lars Lukas Mai (21, zu Werder Bremen) für die anstehende Saison an andere Klubs verliehen.