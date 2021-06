Der Poker ist vorbei!

Nach mehreren Monaten ohne klare Aussicht hat Lucas Vázquez seine Zukunft geklärt und seinen Vertrag bei Real Madrid verlängert.

Der Spanier hat sich nun bis zum 30. Juni 2024 an den Klub gebunden.

FC Bayern hatte Kontakt mit Vázquez

Damit muss sich der FC Bayern nach einem Rechtsverteidiger nun nach anderen Spielern umschauen.

Denn: Nach SPORT1-Informationen gab es Kontakt zwischen Vázquez und Bayern.

Die as hatte gar berichtet, dass der deutsche Rekordmeister bereits in Verhandlungen mit Vázquez sei. Dessen bisheriger Vertrag bei Real wäre zum Saisonende ausgelaufen. (Alle Transfers und Gerüchte im SPORT1-Transferticker)

"Er ist eigentlich nur Ergänzungsspieler bei Real. In dieser Saison hat er mehr gespielt – vor allem als Rechtsverteidiger. Aber das hat er nur aufgrund der Verletzungen von Dani Carvajal. Von daher denke ich, dass er nicht der Spieler ist, der die Qualität bei Bayern verbessert", schätzte Miguel Gutierrez bei SPORT1 ein. Er ist ehemaliger Bundesliga-Experte für Canal Plus. (Lucas Vázquez einer für Bayern? Das sagt ein Spanien-Experte)

Auch Manchester United, der FC Chelsea und Inter Mailand hätten laut as beim Spieler konkrete Offerten hinterlegt.

Vázquez gewann mit Real drei Mal die Champions League

Nun bleibt das Eigengewächs den Königlichen jedoch weiter treu.

Der 29-Jährige debütierte im September 2015 für die Königlichen und absolvierte seitdem 240 Pflichtspiele. Der Spanier erzielte dabei 26 Treffer und bereitete 54 Tore vor.

Vázquez ist auf der rechten Außenbahn flexibel einsetzbar. Der dreifache Sieger der Champions League ist gelernter Rechtsaußen. In der vergangenen Saison sprang der Nationalspieler aber als Rechtsverteidiger ein und spielte sich so in den Fokus des FC Bayern.