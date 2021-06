Bahnt sich ein Blockbuster-Transfer an?

Laut der Sportsmail will Khaldoon Al Mubarak, Vorstandsvorsitzender von Manchester City, in diesem Sommer einen Mega-Stürmer verpflichten und damit den Abgang von Klub-Legende Sergio Agüero kompensieren. Das schwor der Unternehmer aus den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Anzeige

EM-Tippkönig gesucht! Jetzt zum SPORT1 Tippspiel anmelden

"Wir verlieren mit Sergio eine Legende. Das sind große Fußstapfen. Aber ich bin mir sicher, dass wir einen guten Nachfolger für ihn finden", sagte der Boss.

Laut Informationen der britischen Zeitung sind Tottenhams Harry Kane und Dortmunds Erling Haaland die beiden Kandidaten bei den Skyblues für das Sturmzentrum.

In einer Ansprache am Ende der Saison habe Khaldoon gewarnt, sich nach der englischen Meisterschaft nicht auf den Lorbeeren auszuruhen. Aus diesem Grund möchte der City-Boss offenbar erneut viel Geld investieren, um die Qualität im Kader weiterhin zu erhöhen.

ManCity will in den Kader investieren

"Wir werden auf ein paar Schlüsselpositionen Qualität in den Kader bringen. Eines der Dinge, die ich über die Jahre gelernt habe, ist, dass man ständig neue Talente in die Mannschaft bringen muss. Auffrischen. Besonders, wenn man auf einem hohen Niveau ist, wenn man an der Spitze steht", wird Al Mubarak von der Sportsmail zitiert.

DAZN gratis testen und internationale Fußball-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Eine Verpflichtung Haalands erscheint dennoch recht unrealistisch. Wie BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke bereits mehrfach betonte und auch SPORT1 bestätigen kann, plant Borussia Dortmund auch in der kommenden Saison mit Haaland.

Der norwegische Superstar selbst schlägt in dieselbe Kerbe und sagte jüngst der nordischen Streamingplattform Viaplay: "Ich habe einen Vertrag über einige Jahre, ich respektiere meinen Vertrag."