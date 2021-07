Mit seinem Auftritt gegen Ungarn hat Leon Goretzka bewiesen, welche Power von ihm ausgehen kann. Nach diesem Spiel, in welchem er zum rettenden Ausgleich getroffen hatte, rappelten die Telefone seiner Berater noch mehr als zuvor, denn nahezu alle europäischen Top-Klubs haben die Situation des 26 Jahre alten Mittelfeld-Stars des FC Bayern im Blick.

Nach SPORT1-Informationen hat sich neben Real Madrid und dem FC Barcelona auch Manchester United eingeschaltet. Die SportBild berichtete zuerst vom Interesse der Red Devils.

SPORT1 erfuhr: Verantwortliche des englischen Rekordmeisters haben bei Goretzkas Management eine konkrete Anfrage hinterlegt. Manchester sucht einen Nachfolger für Paul Pogba, der das Team von Trainer Ole Gunnar Solskjaer am Saisonende voraussichtlich verlassen wird.

Nagelsmann baut auf Leader Goretzka beim FC Bayern

Was die Bosse der Engländer wissen: Goretzkas Vertrag läuft 2022 und noch ist er nicht verlängert worden. Sie sind allerdings auch davon in Kenntnis gesetzt worden, was SPORT1 bereits berichtet hat: Goretzka forciert eine langfristige Vertragsverlängerung in München und fühlt sich im Verein und in der Stadt pudelwohl.

Bei den Bayern hat er sich in Windeseile zum unverzichtbaren Führungsspieler entwickelt. Unter Neu-Trainer Julian Nagelsmann, mit dem er bereits in Kontakt steht, soll er ebenfalls vorangehen. (Spielplan und Ergebnisse der Bundesliga)

Noch gibt es allerdings keine Einigung bei den Vertragsgesprächen, weil beide Seiten in der Gehaltsfrage noch auseinander liegen. Goretzkas Management fordert für den Muskel-Protz über zehn Millionen Euro Grundgehalt. Derzeit verdient er weit darunter. Eine Einigung wird jedoch von allen Beteiligten für möglich gehalten. Weitere Verhandlungsrunden sollen zeitnah folgen.

